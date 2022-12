La Ioniq 5N 2023 ha ricevuto il via libera per il lancio e sarà il primo veicolo elettrico puro omologato su strada della divisione N di Hyundai. Ecco tutto quello che sappiamo sulla Hyundai Ioniq 5 N.

Ioniq 5N 2023: design e stile

La Hyundai Ioniq 5 N sarà sviluppata per chi ama guidare. Sarà un piacere anche per i clienti che non sono appassionati di prestazioni e preferiscono uno stile più sportivo. Nel luglio 2022, l’utente Instagram shorts_car ha pubblicato le prime foto spia di una Ioniq 5 N con la carrozzeria di serie. Il prototipo sembrava avere il colore Performance Blue, tipico della Hyundai N.

Nella parte anteriore, presentava una striscia rossa verticale tra i fari di posizionamento a forma di V e un paraurti esclusivo con una presa d’aria centrale più grande e prese d’aria laterali verticali.

Le immagini successive hanno mostrato i prototipi della Ioniq 5 N con la carrozzeria di serie. Le immagini hanno rivelato che la griglia della presa d’aria inferiore presenta piccoli inserti a forma di cruscotto.

Sulle fiancate, la Ioniq 5 N presenta passaruota in tinta con la carrozzeria, esclusivi cerchi in lega a cinque razze con coprimozzo con logo Hyundai N, minigonne laterali con striscia rossa e pinze dei freni rosse.

Nella parte posteriore, una luce di stop triangolare alta firmata Hyundai N e uno spoiler sul tetto più aggressivo conferiscono alla Ioniq 5 uno stile unico.

Caratteristiche tecniche

La Ioniq 5 N è in fase di sviluppo in Germania dal 2021. Andrew Tuitahi, Direttore Generale (Prodotto) di Hyundai (Australia), ha dichiarato ai media che se la divisione N dell’azienda realizzerà una Ioniq 5 (N), questa sarà “molto veloce, molto potente e molto divertente”.

In occasione di una conferenza stampa tenutasi di recente in Germania, Albert Biermann ha dichiarato che la Ioniq 5 N sarà “molto più veloce” della i30 N, come riportato da Drive il 7 settembre 2022. Precedentemente presidente e capo della divisione R&S di Hyundai Motor Group, Biermann lavora ora come consulente tecnico esecutivo per l’azienda. La i30 N può accelerare da 0 a 62 miglia orarie in 5,4 secondi nella sua configurazione più performante e ha una velocità massima standard di 155 miglia orarie.

Biermann ha aggiunto che la Ioniq 5 N “ha quasi 600 cavalli“. Quando gli è stato chiesto di indicare con precisione la potenza del sistema, ha risposto che Hyundai N non ha ancora definito la potenza finale, ma “potrebbe essere di 580, 600 o 620 cavalli”.

Prezzo e data di uscita

L’auto uscirà nel 2023, ma il prezzo è ancora sconosciuto.