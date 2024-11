Isuzu D-Max, il MY 24/25 mantiene la sua spaziosità di carico ed interna migliorando in sicurezza e tecnologia.

Isuzu è un marchio famoso in Italia per la produzione di pick up dotati di motori brillanti ed affidabili in abbinamento ad una capacità di carico adatta a quasi qualunque lavoro che la richieda. Il suo veicolo di punta è il D-Max che si è aggiornato con il restyling. In questo articolo dedicato vediamo cosa porta in dote in termini di novità.

Isuzu D-Max: il nuovo MY24/25 migliora in ogni comparto

Esteticamente Isuzu D-Max nella versione base ovvero la N60 B bada alla sostanza ed infatti non vi sono elementi vistosi ma è focalizzato proprio su chi cerca un mezzo da lavoro. La versione N60 BB+ porta in dote i cerchi in lega da 18 pollici e il frontale in tinta con il colore della carrozzeria.

N60 F+ è il terzo dei quattro allestimenti ed è davvero elegante con calotte specchietti in color grigio e griglia frontale cromata. Per gli animi più sportivi vi è l’N60 Nitro Sport i cui dettagli, mascherina e specchietti sono in tinta scura, così come i cerchi in lega.

Internamente i primi due allestimenti hanno uno schermo centrale da 8 pollici con compatibilità Android Auto ed Apple Car Play wireless. I restanti due, più ricchi lo hanno di 9 pollici ed in aggiunta dispongono di uno schermo di 7,2 pollici a differenza del 4,2 presente sui modelli più basic.

Anche il volante ha un nuovo look ispirato all’arte dell’Origami ovvero quella che crea oggetti bellissimi dal piegare la carta.

Migliora la sicurezza ed il prezzo è competitivo

Il nuovo D-Max è cambiato anche a livello di comparto sicurezza, ora è dotato di avviso di ostacoli in retromarcia e frenata di emergenza in questa manovra. Gli ADAS sono stati migliorati ed ora il cruise control è capace di riconoscere i segnali stradali.

Per l’off-road arriva una nuova modalità la Rough Terrain Mode che permette di gestire il motore e la trazione nelle situazioni più difficili. Il controllo di trazione resta attivo anche con il blocco del differenziale posteriore attivato, a differenza del modello 2023.

Il prezzo d’acquisto per l’Italia resta competitivo con una base di partenza di 34.200€ per l’N60B con cabina Space che sale a 35.700€ se si sceglie la cabina Crew.