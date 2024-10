RAM queste tre lettere fanno subito intendere Stati Uniti d’America e distese di terreni con cui divertirsi e giocare andando di traverso contando su badilate di potenza e un grip da far spavento, in particolare in off-road. Era così sino al 2024 perché il nuovo RAM 1500 è leggermente diverso e lo scopriamo in questo articolo dedicato.

RAM 1500 2025: taglia maxi ma più addomesticato

Le case stanno facendo i conti con il downsizing, brutta piaga per chi i motori li ama davvero e li vorrebbe sempre potenti, grossi e cattivi, ma ai piani alti dei governi, sparsi per il mondo questo non piace perché un motore grande inquina.

RAM a quindi deciso di puntare su una nuova famiglia di motori denominata “Hurricane” ovvero dei 6 in linea Bi-turbo che nella versione più potente, RHO, eroga 540 cavalli. Si sono ben 160 in meno rispetto al TRX V8 che va a sostituire ma comunque di carne al fuoco ce n’è ancora tanta.

Il modello HO in edizione limitata ne sviluppa “solo” 420 ma avendo lo stesso motore regala un’esperienza abbastanza appagante, lo sbuffo delle due turbine si fa apprezzare.

Un nuovo corso che ci appresteremo a vivere nei prossimi anni e che si spera possa riuscire a far breccia nel cuore degli amanti dei possenti veicoli americani nonostante il “canto” più pacato.

In Italia per fine 2024 e prezzi da stabilire

Il nuovo RAM 1500 sarà importato in Europa da KW Automotive, una società con sedi sparse per il “vecchio continente” che quindi si occuperà di fissare i prezzi a seconda delle versioni.

Si, perché un vero listino ufficiale non esiste. Il prezzo lo fa l’importatore. La casa però ha stabilito il range che varia dai 70.000 euro d’ingresso sino ai 100.000 per il top di gamma.

La versione limitata RHO superera i 100.000 euro ed anche di tanto ma non stupisce di certo, dato quello che è in grado di offrire.