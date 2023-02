La Jaguar E-Pace 2023 è l’offerta più conveniente del marchio e offre agli acquirenti un’opzione di SUV di lusso subcompatto che ha un fascino britannico distinto insieme a una dinamica di guida giocosa e a un abitacolo sereno.

Tuttavia, chi è alla ricerca di qualcosa di extra spazioso, extra zoom o extra efficiente sta cercando nel posto sbagliato; la E-Pace è uno dei veicoli più costosi del suo segmento, nonostante sia meno efficiente nei consumi e meno spaziosa della maggior parte dei suoi simili, tra cui la BMW X2 e la Volvo XC40.

Coloro che scelgono la E-Pace sono limitati a un solo gusto, poiché il piccolo SUV è ora offerto solo in un modello unico.

Jaguar E-Pace: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità nel 2023

La E-Pace ha ricevuto un piccolo aggiornamento per il model year 2021, che ha incluso nuovi fari, modifiche alla fascia anteriore e posteriore e un sistema di infotainment aggiornato che utilizza il software Pivi Pro di Jaguar. Per il 2023, la P250 SE diventa l’unico livello di allestimento della E-Pace; i precedenti modelli base 250 e 300 Sport sono stati eliminati.

L’Adaptive Cruise Control con Stop and Go è ora di serie ed è disponibile un nuovo Premium Black Pack, che include ammortizzatori adattivi e cerchi e accenti esterni in nero lucido.

Motore, trasmissione e prestazioni

Come la maggior parte dei crossover di questa categoria, la E-Pace ha un motore a quattro cilindri turbo. Il motore standard e unico della 2023 P250 SE genera 246 cavalli ed è abbinato a un cambio automatico a nove rapporti.

Interni, comfort e carico

L’interno della E-Pace circonda il guidatore con un cruscotto dal design inclinato che mette tutti i comandi a portata di mano. Le parti che preferiamo dell’abitacolo sono le finiture argentate e i sedili in pelle trapuntata a 18 posizioni, disponibili come optional. Jaguar arricchisce l’abitacolo con opzioni desiderabili come il quadro strumenti completamente digitale da 12,3 pollici e lo specchietto retrovisore digitale, oltre a un head-up display e alla ricarica wireless per smartphone.

Rispetto al modello precedente, l’abitacolo presenta un maggior numero di superfici morbide al tatto e materiali più raffinati. Sfortunatamente, il sedile posteriore che comprimeva le nostre forme adulte continua ad esistere. Lo spazio sui sedili posteriori è mediocre, ma può trasportare un bagaglio per ogni passeggero più uno. (Con una capacità di carico a mano competitiva e numerosi vani portaoggetti, la E-Pace è un’utile compagna di viaggio.

Prezzo della Jaguar E-Pace 2023

Prezzo base a partire da 52.500 €.

