La Jaguar XE è arrivata sul mercato nel 2017 con molte promesse: il suo bell’aspetto e le sue mosse atletiche l’hanno resa in lizza per diventare la nostra preferita nel segmento delle berline di piccolo lusso. Tuttavia, si tratta di un segmento ultra-competitivo e, dopo il debutto della XE, si sono aggiunti due nuovi concorrenti molto forti: la dolce Giulia di Alfa Romeo e l’eccellente Genesis G70, oltre a una BMW Serie 3 molto migliorata.

Rimangono due quattro cilindri turbo – il modello base P250 da 247 cavalli e il P300 da 296 cavalli – che non sono ai vertici della categoria né per prestazioni né per efficienza, e le dimensioni ridotte dei sedili posteriori e del bagagliaio ostacolano la praticità della XE.

Jaguar XE 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Con l’eliminazione del V6 sovralimentato da 380 CV e del quattro cilindri diesel per il 2020, la XE non è più in grado di scattare a 100 km/h in meno di cinque secondi.

Ciò che rimane è un quattro cilindri turbo in due livelli di potenza, 247 o 296 cavalli. Almeno è ragionevolmente silenzioso e raffinato, anche se il motore non è ai vertici della categoria né per prestazioni né per consumi (la BMW 330i lo batte su entrambi i fronti).

La XE offre un eccellente controllo del corpo vettura sulle asperità e nelle curve e una qualità di guida vivibile. È disponibile un sistema di sospensioni adattive con diverse regolazioni della rigidità, ma non è così eccellente come l’assetto standard.

Il servosterzo elettrico fornisce un feedback straordinario dagli pneumatici anteriori alle mani del guidatore, il che è un importante aiuto per la fiducia quando si guida forte.

Apprezziamo la migliore tenuta in curva e la risposta più netta dello sterzo sulle XE che montano pneumatici estivi opzionali anziché la gomma all-season di serie.

Interni, comfort e carico

L’estetica degli interni Jaguar è pulita e moderna, con materiali generalmente di alta qualità – migliorati ulteriormente con gli aggiornamenti del 2020 – e si abbina perfettamente all’aspetto esteriore della XE. Il guidatore si trova di fronte a un volante ben sagomato, a un contagiri e a un tachimetro analogici e a un quadro strumenti digitale opzionale. Il cruscotto della XE vanta comandi del clima ampi e di facile lettura, con indicazioni autonome della temperatura.

Grazie all’ampia gamma di regolazioni del piantone dello sterzo e dei sedili anteriori, il guidatore e il passeggero hanno spazio a sufficienza. Se solo Jaguar avesse potuto spostare un po’ di spazio in più sul sedile posteriore, che è più stretto della maggior parte dei sedili posteriori della concorrenza.

LEGGI ANCHE: