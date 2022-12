Jaguar F-Type 2023: caratteristiche, motori, prestazioni, prezzi e uscita

Con un look da urlo e un'entusiasmante potenza V-8, la F-Type è un'auto sportiva a due posti degna di nota.

I SUV saranno anche i più venduti, ma la Jaguar F-Type 2023 è il cuore del fascino del marchio britannico. Con un look da urlo e un’entusiasmante potenza V-8, la F-Type è un’auto sportiva a due posti degna di nota.

Il modello di quest’anno torna con modifiche minime.

Jaguar F-Type: caratteristiche, motori, prestazioni

Dallo scorso anno, la Jaguar F-Type si è ridotta a un solo motore, un V-8 sovralimentato da 5,0 litri in due versioni. I modelli base P450 erogano 444 CV e sono disponibili con trazione integrale o integrale. L’audace F-Type R è solo AWD e riceve una versione potenziata del V-8 con 575 CV.

Entrambi gli allestimenti utilizzano lo stesso cambio automatico a otto rapporti.

Jaguar dichiara che i modelli P450 impiegheranno 4,4 secondi. Per essere un’auto sportiva a due posti, la F-Type è ben equipaggiata con tecnologie di sicurezza. La frenata automatica d’emergenza, il sistema di mantenimento della corsia e il cruise control adattivo sono di serie. Il monitoraggio del punto cieco e l’assistente al parcheggio parallelo sono opzionali.

Le auto sportive non sono note per la loro praticità, ma la F-Type è migliore di molte altre. In versione coupé, la F-Type ha più spazio di carico di una Chevrolet Corvette.

Il sistema di infotainment Jaguar è dotato di un display da 10 pollici, navigazione, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e un sistema audio con 10 altoparlanti. A parte le funzioni di sicurezza come il monitoraggio del punto cieco e il sistema di assistenza al parcheggio, l’impianto audio surround è l’unica opzione tecnologica da aggiungere.

Jaguar F-Type 2023: prezzi e uscita

L’auto sarà disponibile da gennaio 2023 con un prezzo che parte da 77.000 euro.