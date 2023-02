Per la XF berlina del 2023, Jaguar aggiunge un piccolo aggiornamento delle dotazioni, rendendo il cruise control adattivo di serie su tutti i modelli.

La Jaguar XF è in circolazione da un po’, ma è da tempo in attesa di un restyling che la aiuti a competere con le berline più recenti come la Mercedes-Benz Classe E, la Genesis G80 e l’Audi A7. Nel frattempo, la XF P250 è dotata di serie di trazione posteriore, cambio automatico a otto rapporti e motore quattro cilindri turbo da 246 CV.

La versione P300 aumenta la potenza a 296 CV ed è esclusivamente un modello a trazione integrale. Sebbene l’offerta di motorizzazioni della XF sia limitata in termini di dimensioni e potenza, il suo prezzo la rende la più conveniente nel segmento delle auto di lusso di medie dimensioni.

Jaguar XF 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

La XF è alimentata da un quattro cilindri turbo da 2,0 litri disponibile in due versioni. La versione P250 produce 246 cavalli e la P300 296 cavalli. Entrambi i motori sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti, ma solo quello meno potente offre la trazione posteriore o integrale.

La P300 è disponibile esclusivamente con la trazione integrale.

Interni, comfort e carico

All’interno, la XF riceve un sottile rinnovamento. Sono spariti il cambio rotante al centro del cruscotto e le bocchette dell’aria esterne che si aprivano a rotazione nel cruscotto. Ora, accanto alla nuova maniglia del cambio, si trova un selettore di modalità di guida che si abbassa nella console quando non viene utilizzato. Jaguar ha rivisto anche i comandi del clima, con quadranti dotati di impostazioni autonome della temperatura.

La console centrale ridisegnata ospita un caricatore wireless di nuova concezione e, secondo Jaguar, lo spazio offre un maggiore spazio di archiviazione. I sedili anteriori sono più larghi di prima e dispongono di aree di riscaldamento e raffreddamento più ampie. Lo spazio per i passeggeri e per il carico rimane invariato, conservando l’ampiezza dei sedili posteriori e la capienza del bagagliaio della berlina.

