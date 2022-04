Rinnovata nel 2020, la Jaguar F Pace è stata relativamente tranquilla da allora. Il grande SUV, che compete con BMW X3, Audi Q5 e Mercedes GLC, si è gradualmente evoluto nel corso degli anni. Ci riferiamo all’arrivo dell’ibridazione ricaricabile, poi la scomparsa dei vecchi motori “V” a favore della nuova famiglia di blocchi Ingenium, che sono stati progressivamente estesi a tutto il catalogo.

I motori benzina e diesel a sei cilindri in linea permettono alla F-Pace di riprendere slancio, anche se questo non è stato davvero sufficiente. Nel 2021, la Jaguar F-Pace era molto lontano dalla classifica dei SUV premium, con appena più di 12.000 unità registrate (7 volte meno della BMW X3, il leader) in un segmento che è comunque cruciale, soprattutto in termini di redditività e margini.

Per rilanciare la carriera della F-Pace, Jaguar ha annunciato l’arrivo di un nuovo assetto Sport con i due grandi motori ibridi leggeri, al fine di colmare il divario con la SVR.

Una Jaguar F Pace Sport in stile Amazon

Il nuovo assetto Sport è dotato di grandi ruote forgiate da 21 pollici ‘Style 5105’ (le ruote da 22 pollici sono opzionali) e il ‘Black Pack’, che include barre sul tetto nere. Un’atmosfera molto “dark”, anche se il cliente può optare per un altro colore in una gamma più ampia. All’interno, la F-Pace Sport presenta pelle scamosciata, che è onnipresente sulla tappezzeria e parti visibili come il cruscotto e gli inserti delle porte.

La F-Pace Sport è disponibile solo con il motore a benzina P400 a sei cilindri in linea, leggermente ibridato e il motore diesel D300. Jaguar sembra aver rimosso la versione P400 dal configuratore, ma in questi tempi di scarsità non è sorprendente vedere alcune varianti scomparire temporaneamente.

L’altra grande novità della F-Pace è tecnologica: l’arrivo dell’assistente vocale Alexa di Amazon. Nel mercato dell’intelligenza artificiale, ci sono diverse ideologie opposte: i produttori che sviluppano la propria soluzione software e quelli che si rivolgono ai giganti della tecnologia. In questo gioco, due colossi spiccano ovviamente, cioè Google e Amazon. Alexa è in concorrenza diretta con il famoso motore di ricerca, e viene installato su tutta la gamma F-Pace dalla fabbrica. Con Alexa, i conducenti saranno in grado di controllare a voce la navigazione, la musica, le chiamate e i dispositivi collegati.

Per il momento, i prezzi per il mercato italiano non sono ancora noti.