Chevrolet Corvette 2023: prezzi, motori e uscita

La Chevrolet Corvette Z06 del 2023 è finalmente la supercar che abbiamo sempre desiderato. Il suo cuore è probabilmente uno degli ultimi grandi V8 ad aspirazione naturale prodotti, un motore ad alto regime che sembra non cedere mai nell’erogazione della potenza e che emette un urlo di guerra sguaiato a pieno regime.

È collegato a un’ottima trasmissione a doppia frizione e alimenta un telaio dotato di riflessi fantastici. È una macchina che ispira molta fiducia in pista. Le lamentele sono le stesse che abbiamo sulla C8 standard: lo strano volante, il dimenticabile caricabatterie wireless per il telefono, il baule e il bagagliaio. E non colgono il punto di quest’auto, ovvero che Chevy ha creato qualcosa di speciale replicando una formula che ha reso icone dei giorni nostri auto come la Ferrari 458.

Hanno creato una vera supercar e, per ora, la migliore auto sportiva americana mai realizzata.

C8 Stingray VS ZO6: le differenze

Parcheggiate una C8 Stingray accanto a una nuova Z06 e non sarà facile confonderle. La Z06 presenta dettagli stilistici funzionali che la distinguono dal veicolo su cui si basa, tra cui:

Fascioni anteriori e posteriori specifici per il modello che favoriscono il flusso d’aria

Sistema di scarico quadruplo montato al centro

Carrozzeria più larga di 3,6 pollici per ospitare pneumatici più grandi e prese d’aria laterali

Spoiler posteriore riconfigurabile di serie

Cerchi anteriori da 20 pollici e posteriori da 21 pollici con design specifico per la Z06

Finiture in fibra di carbonio disponibili per gli interni, il volante e le palette del cambio

Chevrolet Corvette 2023: motori

Come la C8 standard, la Z06 ha un motore V8 montato al centro, ma le somiglianze finiscono qui. La Z06 ha un nuovissimo motore specifico per il modello, denominato LT6. Si tratta di un V8 aspirato da 5,5 litri con albero a gomiti piatto e una catena di valvole a doppio albero a camme in testa, aspetti fondamentali per il suo incredibile limite di 8.600 giri/min.

Il risultato è una potenza di picco di 670 CV a 8.400 giri/min e 460 lb-ft di coppia a 6.300 giri/min. Come gli altri modelli C8, il tutto arriva alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti e un differenziale elettronico a slittamento limitato, ma la Z06 ha un rapporto di trasmissione finale più corto di 5,56 per un’accelerazione ancora più rapida.

Al di là dei suoi numeri sorprendenti, la scheda tecnica dell’LT6 stupirà gli appassionati di motori. Ciascuna camera di combustione è lavorata a controllo numerico, sormontata da valvole di aspirazione in titanio e valvole di scarico piene di sodio, tutte azionate da bilancieri e molle a doppia bobina. Sotto di esse, pistoni in alluminio forgiato e bielle in titanio fanno girare l’albero motore a piatto. Il motore respira attraverso una presa d’aria attiva sdoppiata con doppi corpi farfallati da 87 mm e collettori di scarico in acciaio inossidabile da quattro a due. Il sistema di lubrificazione a carter secco a sei stadi mantiene la rotazione senza intoppi anche con forze g elevate. Dovete solo sentire come suona questa macchina.

Chevrolet Corvette 2023: uscita e prezzo

L’auto uscirà nel 2023 e il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 200.000 euro.

