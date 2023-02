Jaguar ha annunciato che l'ultimo anno di vita della F-type sarà il 2024. Ecco come sarà...

La Jaguar F-type 2024 è il bel volto del segmento delle auto sportive, ma non rinuncia alle prestazioni. Il suo V-8 sovralimentato canta una melodia sexy e la sua maneggevolezza è abbastanza buona da divertire i piloti appassionati, anche se è più morbida rispetto alle migliori rivali, la Chevrolet Corvette o la Porsche 718 Cayman.

L’abitacolo è accogliente e rivestito con materiali di qualità, ma il design e le caratteristiche non sono stati aggiornati da tempo. I modelli convertibili sono dotati di una capote azionata elettricamente che si ripone ordinatamente nel bagagliaio, ma anche la coupé è bella e il suo spazio di carico aggiuntivo è più pratico.

In ogni caso, la F-type è una delle auto sportive più belle, abbastanza bella da abbellire qualsiasi vialetto e abbastanza aggressiva da rendere la guida una gioia.

Jaguar F-type 2024: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Le novità del 2024

Purtroppo, Jaguar ha annunciato che l’ultimo anno di vita della F-type sarà il 2024, che coincide con il 75° compleanno del marchio. Per celebrare questa pietra miliare dell’azienda e per salutare la F-type con stile, saranno disponibili due edizioni speciali, denominate 75 e R 75.

Entrambe saranno offerte come coupé o cabriolet, ma la R 75 sarà l’unica opzione per coloro che sono interessati al più potente dei propulsori della F-type, un V-8 da 5,0 litri sovralimentato da 575 cavalli.

Tutti i modelli saranno dotati di trazione integrale di serie, ma se siete interessati alla configurazione a trazione posteriore sarà ancora disponibile il modello base R-Dynamic P450. I modelli 75 e R 75 si differenziano da quelli R-Dynamic per il badge speciale all’interno e all’esterno, per il design unico dei cerchi da 20 pollici e per l’esclusivo colore esterno verde.

Motore, trasmissione e prestazioni

Mentre molte auto sportive sono passate a motori turbo ridimensionati a quattro e sei cilindri, Jaguar ha adottato l’approccio opposto e ora offre la F-type solo con un V-8 da 5,0 litri sovralimentato vecchio stile. La potenza è di 444 cavalli nella versione P450 e di 575 cavalli nella configurazione ad alte prestazioni R P575. Entrambe le versioni offrono un’esperienza acustica eccezionale, con numerosi schiocchi, crepitii e scoppiettii provenienti dallo scarico.

L’esperienza di guida della F-type è coinvolgente, con un buon sterzo e una guida relativamente confortevole, ma le sue risposte non sono così pronunciate come quelle delle rivali sportive più agguerrite, se si intende portarla in pista o su strade secondarie molto trafficate.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della F-type 2024 ha un design incentrato sul guidatore e presenta un interessante mix di materiali, tra cui cuciture, accenti in finto camoscio e finiture cromate. Sono disponibili anche diverse opzioni per headliner più belli, rivestimenti della console centrale e vari pezzi in nero lucido.

I sedili sportivi di serie a sei vie possono essere aggiornati a sedili prestazionali a 12 vie con varie combinazioni di rivestimenti in pelle o camoscio. Né la coupé né la cabriolet offrono molto spazio all’interno per il guidatore e il passeggero, e il bagagliaio della cabriolet è ridicolmente piccolo.

