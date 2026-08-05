Jeep Avenger: prezzi, motorizzazioni e promozioni attuali in Italia

La Jeep Avenger continua a conquistare il mercato italiano con oltre 27.000 immatricolazioni nei primi sei mesi del 2026. Scopri le offerte attuali e i dettagli su motorizzazioni e prezzi.

La Jeep Avenger ha segnato un traguardo significativo nel mercato automobilistico italiano, diventando il SUV più venduto nei primi sei mesi del 2026 con oltre 27.000 immatricolazioni. Questo successo è il risultato di un design robusto e moderno, dimensioni compatte e una gamma di motorizzazioni che include anche una versione completamente elettrica.

Se stai pensando di acquistare una Jeep Avenger, è il momento perfetto per approfittare delle offerte attualmente disponibili. Scopriamo insieme i dettagli dei prezzi e delle promozioni in corso, valide fino al 31 agosto 2026.

La gamma Jeep Avenger: motorizzazioni e prezzi

La Jeep Avenger è disponibile in 29 diversi allestimenti, suddivisi in sette versioni a benzina, quattordici mild-hybrid (di cui sei a trazione integrale) e otto elettriche. I prezzi variano da 25.200 a 42.400 euro, a seconda della motorizzazione e degli optional scelti.

Le versioni a benzina e mild-hybrid

Tra le versioni a benzina, la Jeep Avenger 1.2 Turbo 100 CV Longitude del 2026 è disponibile a partire da 25.700 euro. La versione mild-hybrid, come la Jeep Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Longitude ha un prezzo di partenza di 27.700 euro. Per chi cerca un allestimento più premium, la Jeep Avenger 1.2 Turbo 100 CV Summit del 2026 è offerta a 29.700 euro.

Le versioni elettriche

La gamma elettrica della Jeep Avenger include modelli come la Jeep Avenger BEV Longitude disponibile a 39.400 euro, e la Jeep Avenger BEV Summit che raggiunge i 42.400 euro. La versione più esclusiva, la Jeep Avenger BEV 85th Anniversary è offerta a 42.400 euro.

Le offerte attuali: sconti e finanziamenti

Ad agosto 2026, la Jeep Avenger mild-hybrid è disponibile con uno sconto promozionale di 3.500 euro sul prezzo di listino. L’offerta riguarda il modello Avenger Longitude e-Hybrid 1.2 110 CV che normalmente costa 27.200 euro ma che con lo sconto è in vendita a 23.700 euro. Questa promozione è valida fino al 31 agosto 2026 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna.

Finanziamenti a tasso zero

Oltre agli sconti, la Jeep Avenger è disponibile con interessanti formule di finanziamento a tasso zero. Ad esempio, la Jeep Avenger Longitude 1.2 Turbo 100 CV (benzina) ha un prezzo promozionale di 22.450 euro con un anticipo di 8.981 euro e rate mensili di 299 euro per 48 mesi. La Jeep Avenger 4xe Upland 1.2 145 CV (trazione integrale) è offerta a 28.700 euro con un anticipo di 14.271 euro e rate mensili di 319 euro per 48 mesi.

Per chi preferisce la versione elettrica, la Jeep Avenger Summit Full-Electric ha un prezzo promozionale di 31.400 euro con un anticipo di 12.002 euro e rate mensili di 149 euro per 35 mesi. La rata finale è di 16.666,9 euro, con l’opzione di restituire o sostituire la vettura.

Tutte le promozioni sono valide per clienti privati e solo per contratti stipulati fino al 31 agosto 2026, non cumulabili con altre iniziative in corso.