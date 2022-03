Jeep Renegade 4xe ibrido ricaricabile: le caratteristiche

Sostenendo fino a 50 chilometri di autonomia con una singola carica, la Jeep Renegade ibrida plug-in, o Renegade 4xe, ha iniziato a vendere nel giugno 2020. Parte del programma di elettrificazione del gruppo Fiat-Chrysler Automobiles fa parte di una grande spinta nel segmento degli ibridi plug-in.

Ecco le sue caratteristiche.

Jeep Renegade Plug-In Hybrid: potenza e prestazioni

La Renegade PHEV combina un motore a benzina turbo GSE da 1,3 litri con un motore elettrico da 60 cavalli che aziona le ruote posteriori. Sono disponibili due livelli di potenza per il motore a combustione interna: 130 o 180 CV. Combinati, la potenza può arrivare fino a 240 CV per la versione più potente o 190 CV per il modello entry-level.

In termini di prestazioni, il produttore dichiara un tempo da 0 a 100 km/h di 7 secondi. Il SUV urbano dovrebbe consumare una media di 2,2 litri per 100 km ed emettere tra 47 e 53 g/km di CO2.

Nell’uso, il conducente può scegliere tra tre modalità di funzionamento:

Ibrido, che gestisce entrambe le modalità per il miglior compromesso tra prestazioni e consumo eSave, in cui il motore a combustione viene utilizzato per mantenere e ricaricare la batteria Elettrica, la modalità 100% elettrica con una velocità massima di 130 km/h

Batteria e autonomia Renegade 4xe

Alimentata da una batteria da 11,4 kWh, la Jeep Renegade Plug-In Hybrid dichiara un’autonomia di circa 50 chilometri con una singola carica. Può essere ricaricata in cinque o sei ore da una presa domestica. Sarà possibile accelerare tramite una wallbox, un terminale specifico da installare in casa, in 3,5 ore (3 kW) o 1,4 ore (7,4 kW). Lo sportello di ricarica si trova sul lato posteriore sinistro del veicolo.

Renegade Plug-in Hybrid disponibilità e prezzi

Gli ordini per il SUV ibrido plug-in di Jeep sono iniziati nel gennaio 2020. La serie di lancio “First Edition”, disponibile nelle configurazioni Urban e Off-Road, ha un prezzo a partire da 40.900 euro. Gli allestimenti Longitude, Limited, S e Trailhawk sono disponibili dall’estate 2020.

Assemblata a Melfi, in Italia, sulle stesse linee di produzione dei modelli a combustione pura, la Renegade 4xe ha iniziato la pre-produzione dalla fine del 2019, con le consegne iniziate nel giugno 2020.