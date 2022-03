Jeep avrà il suo piccolo SUV elettrico all’inizio del 2023

Jeep non ha aspettato di passare sotto Stellantis per entrare nel segmento vitale dei piccoli SUV in Europa. Anche se non ha la notorietà delle stelle del mercato francese, Peugeot 2008 e Renault Captur in testa, il Renegade esiste infatti dal 2014.

Questo americano costruito in Italia, Brasile e Cina è già stato sul tavolo operatorio per un facelift nel 2018. E se la sua sostituzione naturale avrebbe dovuto verificarsi quest’anno, la nascita di Stellantis ha pesantemente sconvolto i piani di Jeep.

Carlos Tavares ha senza dubbio imposto di mantenere i modelli attuali più a lungo possibile, in modo che i successori vengano costruiti su piattaforme comuni. È il caso della Renegade, con un restyling per la seconda volta in Sud America, senza che si sappia se l’Europa ne avrà diritto.

D’altra parte, abbiamo scoperto che la più piccola Jeep avrà un nuovo fratello all’inizio del 2023!

Jeep SUV elettrico: il primo modello su una base ex-PSA

Durante la presentazione del suo ennesimo piano strategico per il 2030, il gigante franco-italiano-americano ha confermato che “il primissimo SUV 100% elettrico del marchio Jeep” sarebbe stato lanciato all’inizio del prossimo anno. Questo annuncio è stato accompagnato da un’immagine che conferma le dimensioni piuttosto limitate di questo nuovo modello, probabilmente intorno ai 4,20m.

Le sue proporzioni ricordano bene le sue origini “PSA”, poiché sarà basata sulla piattaforma eCMP di seconda generazione.

Questo significa che le Peugeot e-2008, Opel Mokka e e, più discretamente, la DS 3 Crossback E-Tense, avranno molto presto un nuovo cugino. La sua presentazione avverrà probabilmente quest’estate. Tecnicamente, avrà la stessa batteria da 50 kWh e lo stesso motore elettrico da 136 CV dei suoi fratelli di sangue.

Il risultato sarà un’efficienza ancora inferiore al benchmark coreano – al massimo 300 km di guida in città nella vita reale.

Il teasing

Per distinguersi dalla Renegade e i suoi fari rotondi, il nuovo arrivato opterà per un volto simile al Compass, con fari orizzontali. Possiamo anche aspettarci un sacco di nuove caratteristiche all’interno, un’area in cui Jeep non è necessariamente avanti nel gioco.

Un’altra questione è la continuità, o meno, del Renegade. Alla fine della sua vita, quest’ultimo rappresenta ancora più di un quarto delle vendite del marchio. Una quota che il futuro modello, che dovrebbe essere esclusivamente elettrico, non sarà in grado di riempire da solo in meno di un anno. Come altre marche, Jeep potrebbe perfettamente far coesistere questi due modelli nella sua gamma per garantire una transizione senza problemi.