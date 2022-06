Mini annuncia il suo piccolo SUV elettrico: i dettagli

Mini ha annunciato il suo piccolo SUV elettrico! Il team è attualmente impegnato nello sviluppo di una gamma completa di modelli di nuova generazione. La city car del marchio sarà ovviamente rinnovata, così come la Countryman, e quest’ultima avrà un “fratellino” 100% elettrico che si posizionerà nel mercato dei SUV urbani (segmento B).

Una concept car ce ne darà un assaggio alla fine di luglio 2022, e ora viene mostrata in una prima immagine ufficiale.

Mini annuncia il suo piccolo SUV elettrico: tutti i dettagli

L’angolo anteriore sinistro della vettura mostra un’interpretazione più spigolosa delle linee dei modelli attuali, per un look più robusto e tecnologico. Il passaruota con finitura nera è allungato, perdendo la sua rotondità e accentuando visivamente l’assetto del veicolo.

La trasmissione completamente elettrica conferisce a questo modello uno sbalzo ridotto, che risulta gradito nelle manovre in città. L’ombra proiettata rivela un portapacchi e specchietti esterni oblunghi, oltre alla tipica silhouette “quadrata” della Mini.

Un nuovo look per la gamma Mini

I vari modelli della prossima gamma Mini condivideranno un nuovo linguaggio di design chiamato “semplicità carismatica”. Saranno dotati di un touchscreen centrale rotondo con tecnologia OLED che dà accesso alla maggior parte dei comandi e delle informazioni, come quello destinato ai passeggeri del concept Urbanaut.

Alcuni interruttori fisici si trovano ancora sotto. La nota Union Jack dei fari posteriori sarà ancora presente, ma interpretata in modo diverso su ciascun modello.

In una mossa presentata come eco-responsabile, la futura Mini sarà priva di pelle e con pochissime cromature.

A differenza del piccolo SUV, che sarà disponibile solo come modello a emissioni zero, la futura city car e la prossima Countryman offriranno la possibilità di scegliere tra benzina ed elettricità. Il lancio della gamma è previsto per il 2023. Possibile produzione anche di una versione termica, ma è tutto da vedere. Ad ogni modo, anche Jeep avrà il suo piccolo SUV elettrico a partire dal 2023.