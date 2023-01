Jidu ha presentato la berlina elettrica Robo-02 al salone di Guangzhou. Ciò dimostra che, nonostante il dominio del mercato da parte dei SUV, la berlina non ha ancora detto la sua ultima parola sul mercato cinese.

Jidu presenta la berlina Robo-02: caratteristiche, design, autonomia

Sebbene i dettagli stilistici, in particolare i gruppi ottici, stabiliscano un legame familiare tra i due modelli, lo stile complessivo non è degno di nota. Tutte le berline elettriche cinesi nascono dallo stesso stampo: Xpeng P7, Nio ET5 o ET7, Neta S, Aion Hyper GT… Linee flessuose e fluide, fari e luci a fascia continua, un profilo tipo fastback… Pochi dettagli tuttavia distinguono questa Robo-02.

Prima di tutto, il Robo-02 ha scelto un’apertura a due volumi invece di un piccolo portellone del bagagliaio ridotto dall’ampio finestrino integrato.

Poi c’è la totale assenza di maniglie delle porte (ricordate che non si tratta di un prototipo). Per quanto riguarda i Robo-01, la loro apertura è interamente elettrica e può avvenire tramite comando vocale o avvicinando la periferica bluetooth abbinata. In ogni porta è integrato un radar per gestire gli ostacoli all’apertura. Parte dei molteplici sensori presenti sul veicolo.

Pronti per la guida autonoma

A differenza di molti altri marchi, Jidu ha scelto di nasconderli. I due Lidar sono integrati nei gruppi ottici anteriori e non sul tetto. Nella parte anteriore, una spia indica lo stato della funzione di guida autonoma. Jidu sostiene che sarà compatibile con la guida autonoma di livello 3 una volta che sarà legalizzata in Cina.

Sui lati, quattro LED indicano lo stato di carica. Jidu non fornisce altri dettagli, ma dovremmo trovare la stessa dotazione del SUV con, oltre ai due lidar, cinque radar millimetrici, dodici sensori ultrasonori e dodici telecamere collegate al computer centrale dotato di un chip Nvidia Orin X.

All’interno, l’architettura è simile a quella del Robo-01, con un grande schermo su tutta la superficie, un volante a metà e quasi nessun controllo fisico.

Anche per la parte elettrica il programma dovrebbe essere identico a quello del SUV: trazione integrale, 400 kW e batteria da 100 kWh (CATL). Con un Cx migliore dello 0,249 del Robo-01 e una massa probabilmente inferiore, lo scatto da 0 a 100 km/h avverrà in meno di 3,9 secondi e l’autonomia dovrebbe essere prossima ai 700 km (ciclo CLTC).

LEGGI ANCHE: