Nio ET5: le caratteristiche del rivale di Tesla

Il Nio ET5 è l’ultimo ‘Tesla killer’ e ha alcune cose a suo favore. È la seconda berlina del marchio cinese, che ha anche progettato tre SUV. Il Nio ET5 non nega la sua relazione con l’ET7, ma è più accessibile, come una Model 3.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un marchio cinese specializzato in concorrenti di Model 3 e Model S.

Design e interni del Nio ET5

Il design del Nio ET5 non è molto sorprendente, con un aspetto da coupé che ricorda l’ET7 e la Model 3. L’aspetto è lo stesso della sorella maggiore, e troviamo la barra luminosa nella parte posteriore, firma del produttore.

L’interno è ordinato e assomiglia in tutto e per tutto all’abitacolo dell’ET7.

C’è un grande schermo centrale in formato verticale, e un piccolo schermo della strumentazione dietro il volante, rivolto verso il conducente. Di nuovo, questo ricorda l’interno della Tesla, tranne che per la strumentazione.

In termini di dimensioni, il Nio ET5 è leggermente più grande di una Model 3, essendo 10 centimetri più lungo e 11 centimetri più largo. Tuttavia, è 5 cm più basso e il suo passo è 1 cm più corto del modello americano.

Motori e prestazioni del Nio ET5

La berlina elettrica di Nio ha due motori, uno anteriore e uno posteriore. La potenza combinata è di 360 kW, o 480 cavalli, con 700 Nm di coppia. Questo è meno del Nio ET7, che è più potente.

Come il più grande Nio, l’ET5 ha un motore a magneti permanenti nella parte anteriore e un motore a induzione nella parte posteriore. Il tempo da 0 a 100 km/h è di 5,9 secondi in modalità Sport e 4,3 secondi in modalità Sport+.

Le batterie e l’autonomia della berlina elettrica di Nio

Nio ha deciso di ampliare il più possibile la sua gamma tecnologica – e di prezzo – e offre quindi tre diverse capacità di batteria. La batteria da 70 kWh offrirà 500 km sul ciclo NEDC, che è ancora usato in Cina.

La batteria da 100 kWh offrirà fino a 700 km con una sola carica, sempre secondo lo stesso ciclo. Infine, il pacco batterie da 150 kWh fornirà un’autonomia fino a 1.000 km con una singola carica. Le cifre della gamma WLTP sono circa il 20% più basse.

Nio ET5 prezzi e disponibilità

La berlina elettrica di Nio arriverà nel settembre 2022, inizialmente per il mercato cinese. La fine del 2022, o addirittura il 2023, sarà probabilmente il momento giusto per il suo arrivo in Europa. Nio prevede di raggiungere l’Europa attraverso la Norvegia e poi la Germania.

L’ET5 ha un prezzo molto attraente in Cina, con un prezzo base di 36.000 euro. Questo include il sistema di scambio delle batterie. Il prezzo di acquisto completo dell’auto è di 45.800 euro, senza bonus. I prezzi europei per il Nio ET5 saranno certamente diversi.