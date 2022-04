Il noto cantante canadese Justin Bieber non ha dubbi e sceglie la Vespa Piaggio. Il modello nato dalla collaborazione tra la compagnia a due ruote italiana e il cantante si potrà ordinare a partire da domani, 20 aprile 2022.

Justin Bieber x Vespa

La due ruote italiana che ha fatto sognare intere generazioni di giovani ed ha accompagnato la quotidianità degli adulti, presenta un nuovo modello in collaborazione con il cantante. Si tratta di un’edizione limitata di mezzi ed alcuni accessori targati Justin Bieber x Vespa. Come riporta Corriere Motori, il cantante canadese ha parlato della sua prima volta in Vespa, ed è stata “da qualche parte in Europa, probabilmente a Londra o a Parigi.

Ricordo di aver visto una Vespa e di aver pensato: voglio guidarne una! Un’esperienza unica. Il vento che mi attraversava i capelli, l’incredibile sensazione di libertà… è stato divertente. Amo Vespa e collaborare con un brand così iconico è davvero cool”.

Le caratteristiche della Vespa

Le cilindrate disponibili per la nuova Vespa sono le classiche: 50, 125 e 150 cc. Una due ruote che rispetta i parametri ambientali, ha un design molto giovane ed una carrozzeria leggera.

Immancabile lo storico faro rettangolare della Vespa. Il manubrio della Vespa è innovativo, in quanto presenta un modernissimo display multifunzione TFT full color, collegabile a tutte le funzioni dello smartphone.

Design, colori ed accessori

Justin Bieber non ha permesso la scelta di più colori, ma ha puntato ad un modello monocromatico caratterizzato dal bianco. La Vespa realizzata dal cantante sarà disponibile solo in tale colore. La particolarità è data anche dalla scelta di un simbolo, ossia delle fiamme.

Anche le fiamme, in questo caso, saranno bianche (non rosse) e disegnate sulla scocca della Vespa. Anche lo stemma Piaggio sarà di colore bianco. Gli accessori disponibili per questa edizione limitata sono: borsa, guanti e casco. Anche per gli accessori non ci sarà la possibilità di scegliere un colore. Il cantante canadese ha commentato questa scelta afferamando: “Avere la possibilità di esprimere me stesso, che sia attraverso l’arte, la musica, le immagini o l’estetica, creando qualcosa dal nulla, è una parte di me. L’obiettivo, nella creazione e nel design, è sempre quello di dare il tuo tocco personale alle cose“.