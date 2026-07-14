KGM Rexton Sports XL: prova su strada e caratteristiche del nuovo pick-up

Il KGM Rexton Sports XL è un pick-up che unisce la robustezza di un veicolo da lavoro con il comfort di un SUV moderno. Scopri la nostra prova su strada e tutte le sue caratteristiche.

Il mondo dei pick-up sta vivendo una rivoluzione, e il KGM Rexton Sports XL è uno dei protagonisti di questa trasformazione. Dopo l’addio al marchio SsangYong, KGM ha rilanciato questo modello in Europa, cercando di coniugare la praticità di un veicolo da lavoro con il comfort di un SUV moderno. Le sue dimensioni generose, il motore turbodiesel da 202 CV e la trazione integrale inseribile con riduttore lo rendono un mezzo versatile, adatto sia per il lavoro che per il tempo libero.

Design e dimensioni: un pick-up con ambizioni premium

Il design del Rexton Sports XL è stato completamente rinnovato rispetto al passato. Il frontale, caratterizzato da una nuova firma luminosa a LED composta da cinque elementi, da una grande calandra e da paraurti dalle forme molto scolpite, trasmette un’impronta premium. Di profilo, i passaruota pronunciati, il cofano alto e le superfici tese enfatizzano le sue dimensioni generose: 5.460 mm di lunghezza, 1.950 mm di larghezza e un passo di 3.210 mm. Dietro, spiccano il nuovo portellone con la scritta KGM, i gruppi ottici ridisegnati e due soluzioni pratiche: i gradini integrati nel paraurti e quello estraibile che facilita l’accesso al cassone.

Il vano di carico: praticità e versatilità

Uno degli aspetti meglio riusciti del progetto è il vano di carico. Le dimensioni interne raggiungono 1.610 mm di lunghezza, 1.570 mm di larghezza e 570 mm di altezza, per un volume superiore a 1.260 litri. Gli otto ganci di ancoraggio, l’illuminazione dedicata e il portellone servoassistito rendono il cassone davvero pratico nell’utilizzo quotidiano. La portata arriva fino a 1.085 kg con le sospensioni a balestre, mentre chi sceglie il retrotreno multilink (che ha comunque l’assale rigido) deve accontentarsi di 865 kg in cambio di un comfort superiore.

Interni: comfort e tecnologia

La cabina del Rexton Sports XL è sicuramente d’impatto. La plancia è completamente nuova e ruota attorno ai due display da 12,3 pollici, uno dedicato alla strumentazione digitale e uno al sistema infotainment. Apple CarPlay e Android Auto wireless, prese USB-C, telecamera posteriore HD, sensori di parcheggio e, negli allestimenti superiori, sedili elettrici riscaldabili, climatizzatore automatico bi-zona, ricarica wireless e telecamere a 360° portano il Rexton Sports XL molto vicino ai SUV di fascia media. La qualità percepita è superiore a quanto ci si aspetterebbe da un pick-up, con superfici morbide, inserti curati e rivestimenti in ecopelle che contribuiscono a creare un ambiente piacevole.

Guida e prestazioni: un pick-up sorprendente

Sotto il cofano trova posto un unico motore, il quattro cilindri 2.2 turbodiesel da 202 CV, capace di sviluppare 402 Nm. La trasmissione può essere manuale oppure automatica, entrambe a sei rapporti, mentre la trazione è sempre integrale inseribile con riduttore e differenziale posteriore autobloccante. La prova su strada ha rivelato un comportamento dinamico sorprendente. Nonostante le sue dimensioni generose, il pick-up affronta anche strade ricche di curve con una naturalezza superiore alle aspettative. Lo sterzo è preciso il giusto, non eccessivamente leggero in autostrada e ben calibrato anche nei tornanti, mentre il retrotreno assorbe efficacemente le asperità senza i classici sobbalzi delle balestre.

Off-road: capacità e versatilità

Il percorso off-road affrontato durante la prova non era particolarmente estremo, ma rappresentava bene gli scenari nei quali un pick-up viene normalmente utilizzato. Con 248 mm di altezza libera da terra, trazione integrale inseribile con ridotte e differenziale autobloccante, il KGM Rexton Sports XL affronta senza difficoltà sterrati, fondi viscidi e passaggi sconnessi. Le sospensioni multilink si sono dimostrate convincenti, offrendo una migliore capacità di assorbimento e rendendo il pick-up più facile da controllare sui terreni irregolari. Non è un mezzo pensato per il fuoristrada estremo, ma per affrontare con sicurezza il lavoro quotidiano in cantiere, nei boschi o in ambito agricolo.

Allestimenti e prezzi: un’offerta completa

La gamma italiana del KGM Rexton Sports XL è composta da quattro versioni. Si parte dalla Must, proposta a 29.745,90 euro IVA esclusa, che abbina il cambio manuale alle sospensioni posteriori a balestre ed è pensata soprattutto per chi privilegia la massima capacità di carico. Un gradino sopra si colloca la Style, disponibile sia con cambio manuale sia automatico. In questa configurazione arrivano le sospensioni multilink, i cerchi da 18”, i sedili in ecopelle riscaldabili, le regolazioni elettriche per i sedili anteriori, il volante riscaldabile e una dotazione decisamente più ricca, con prezzi rispettivamente di 32.336 euro e 34.057 euro IVA esclusa. Al vertice della gamma c’è infine la K-Line, disponibile esclusivamente con cambio automatico e proposta a 38.057 euro IVA esclusa. Oltre ai cerchi da 20 pollici aggiunge fari Full LED, telecamere a 360°, climatizzatore automatico bi-zona, ricarica wireless, sedili ventilati e l’Adaptive Cruise Control.

Nel complesso, il KGM Rexton Sports XL rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un pick-up versatile e confortevole. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo e una gamma di allestimenti che copre diverse esigenze, questo veicolo si posiziona bene nel mercato dei pick-up moderni.