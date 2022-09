Kia EV6 GT: scheda tecnica e interni

Con l’arrivo della nuiva Kia EV6 GT, il brand coreano si conferma fra i marchi con l’offerta più ampia di modelli full electric. Ma EV6 non è solo un’auto di stile green pensata per accontentare gli automobilisti, bensì è un vero e proprio manifesto delle potenzialità tecnologiche del Gruppo.

EV6 trazione integrale dual motor GT-Line è la capostipite della nuova famiglia EV. Una versione che, negli obiettivi della casa, dovrebbe rappresentare il giusto compromesso fra comfort e sportività.

Caratteristiche Kia EV6 GT: scopriamola

Addio alle forme tondeggianti, gli stilisti hanno scelto un approccio grintoso e razionale che emana sportività. Piace molto il frontale aguzzo e spiovente, che conferisce all’auto un aspetto estremamente racing. Kia EV6 nasce sulla piattaforma E-GMP, condivisa con Hyundai Ioniq 5.

Con una batteria al litio da 77,4 kWh ad alimentare due motori elettrici sincroni, uno per asse, per una potenza di sistema di 325 CV e 605 Nm di coppia. La GT-Line scatta da 0-100 in 5,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 185 km/h. Non male, per un’auto che sulla bilancia fa segnare 2.090 kg.

Le ricariche fast in corrente continua dalle colonnine Ionity accettano una potenza massima di 350 kW e grazie all’architettura a 800V si passa dal 10 all’80% di batteria in appena 18 minuti.

Su questa versione c’è pure il sistema Vehicle to Load che trasforma l’auto in un ”powerbank” in grado di alimentare dispositivi esterni con una potenza di 3,68 kW.

L’autonomia ottimale dichiarata nel ciclo WLTP per la GT Dual Motor si aggira intorno ai 500 km, con la versione entry-level a trazione posteriore percorre anche fino a 520 km.

Caratteristiche dei pacchetti Kia EV6 GT

Il computer di bordo indica dei valori medi di consumo come 20,5 kWh/100 km.

Kia EV6 è disponibile in tre versioni: la entry-level RWD costa 49.500 euro mentre la AWD vale 53.000 euro. Il listino si completa con l’allestimento GT-Line AWD da 61.000 euro e con la top di gamma EV6 GT da 69.500 euro.ù

