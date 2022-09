Solus GT: caratteristiche e scheda tecnica

La nuova Solus GT è la McLaren dal valore di 3,6 milioni di dollari che arriva direttamente dai videogame. Quando si parla di McLaren, la linea tra fantasia e realtà è molto sottile. La Factory di Woking ha dato vita ad un modello da sogno, presentando sulla passerella della Monterey Car Week la nuova Solus GT.

McLaren Solus GT, tutte le caratteristiche dell’auto

La Solus GT nasce come un hypercar ad uso esclusivo per la pista. Una nuova supercar estrema definita “track only” e destinata a soddisfare le aspettative dei 25 fortunati acquirenti, che l’hanno comprata ancor prima che la vettura fosse presentata ufficialmente. Il prezzo di listino è di ben 3,6 milioni di dollari.

L’auto dispone di un solo posto centrale, una monoposto quindi che si apre come dei jet militari facendo scorrere il cupolino.

È in grado di realizzare i tempi sul giro più veloci di qualsiasi altra McLaren, offrendo prestazioni da capogiro molto simili a quelli di una vettura da F1. Anche a livello strutturale la Solus GT può essere definita estrema, con il suo V10 da 5,2 litri aspirato, oltrepassa i 10.000 giri al minuto ed eroga 840 CV e 650 Nm di coppia.

altre caratteristiche Solus GT: Un auto da sogno

Il motore appena descritto è abbinato a un cambio sequenziale a sette rapporti realizzato perfettamente, e grazie al peso contenuto – meno di 1.000kg – e all’aerodinamica avanzata, è in grado di scattare da 0 a 100km/h in soli 2,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 320km/h.

Non è semplice pilotare quest’auto, per questo, McLaren mette a disposizione anche un pacchetto “driving experience”, composto da un sedile costruito sulla forma del corpo, una tuta omologata da corsa e un casco, senza dimenticare un programma di coaching per ogni pilota.

Per altre news sul mondo delle supercar, i link qui:

-Polestar 3: oltre 600km di autonomia per il SUV elettrico

-AMG One: dettagli sulla costruzione della hypercar