DS 7 Crossback: caratteristiche, interni, scheda tecnica

La DS7 CrossBack è la Sport utility top di gamma della casa francese Citroen. Il Suv d’oltralpe esibisce una cura del dettaglio tipica dei salotti d’alta moda. Un auto davvero ben costruita. Vediamo nel dettaglio scheda tecnica e caratteristiche del veicolo.

Caratteristiche della Citroen DS7 Crossback

L’infotainment da 12 pollici consente differenti configurazioni grafiche tramite la rotellina posta sulla razza destra del volante con la quale passa facilmente da una schermata all’altra. E una volta premuto il tasto Start, l’effetto è a dir poco spettacolare: i grandi schermi si animano e un orologio rettangolare si materializza al centro della plancia, sul grade display che funge da interfaccia per il sistema multimediale, compatibile con gli standard Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink.

A bordo c’è spazio per quattro adulti anche se l’altezza non è il massimo, soprattutto dietro. L’eventuale quinto passeggero sta più stretto e ha il tunnel in tra le gambe,ma non è molto pronunciato. La capacità di carico invece è poco più che buona; tuttavia, il vano risulta molto ben organizzato, con un piano d’appoggio ottimo. In più, ai lati sono stati ricavati comodi ripostigli per sistemare i piccoli oggetti.

L’apertura del portellone motorizzato avviene sia tramite telecomando o pulsante esterno, sia col sistema handsfree, grazie al classico movimento del piede sotto al paraurti.

Pacchetti Citroen DS7

La DS 7 CrossBack offre un pacchetto di dispositivi, di serie o a richiesta, utili per garantire una guida sicura in tutte le condizioni: dal DS Night vision, che consente di vedere nel buio attraverso una telecamera a infrarossi posizionata nella calandra, al sistema di rivelamento della stanchezza del conducente, dall’avviso di superamento dei limiti di velocità alla frenata automatica.

Caratteristiche motore Citroen DS7

Il buon accordo fra motore e cambio automatico a otto marce assicura un’erogazione fluida e una progressione decisa. In ogni caso, è sufficiente mettere mano al Drive mode scegliendo l’impostazione Sport tra le quattro offerte per avere una risposta più incisiva. Il motore 2.0 diesel BlueHdi è da 177cv, mentre il turbo benzina è 1.6 con 224cv. Entrambi con cambio automatico. Il modello con i due motori elettrici, realizza un’emissione di 300 cavalli e 520Nm di coppia. I motori elettrici sono molto funzionali, garantendo da soli una percorrenza di 58km. La ricarica va dalle 2 alle 8 ore.

Altre caratteristiche della Citroen DS7

In condizioni normali, gli spazi d’arresto della DS 7 CrossBack sono buoni. Uno dei Pregi è sicuramente il comfort, perché si sta davvero comodi grazie all’efficacia delle sospensioni attive. Ottimo il livello delle finiture. Per i difetti: su fondi non omogenei gli spazi d’arresto sono troppo lunghi, l’abitabilità è andata un po’ a scapito della capacità di carico.

