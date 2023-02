Con un nuovo look audace, la Kia Niro 2023 è pronta ad aggiungere una dose di freschezza alla sua immagine ecologica. Il modello ibrido di base è dotato di un quattro cilindri da 139 cavalli, mentre il modello plug-in-hybrid, più vivace, aggiunge un motore elettrico più potente che porta la potenza a 180 cavalli.

L’abitacolo, rivestito con materiali sostenibili, è in linea con lo stile estroverso degli esterni e ha un aspetto piuttosto raffinato per quello che sarà uno dei modelli di base di Kia; è posizionato accanto alla squadrata Soul, all’estremità piccola della gamma.

L’inedita modalità di guida “Green Zone” sarà di serie e utilizza i dati di navigazione per commutare automaticamente la Niro in modalità EV quando si guida nei quartieri, vicino a scuole e ospedali, e nei luoghi visitati di frequente, come l’ufficio o la casa del conducente.

Kia Niro 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Novità del 2023

La Niro è completamente nuova per il 2023, con uno stile ispirato al concept HabaNiro del 2019.

Motore, trasmissione e prestazioni

Come il modello del 2022, la Niro ibrida ridisegnata del 2023 è alimentata da un propulsore da 139 CV composto da un quattro cilindri da 1,6 litri e da un motore elettrico. Il cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti è di serie e la Niro 2023 è offerta esclusivamente con trazione anteriore.

Un propulsore ibrido plug-in aggiunge un motore elettrico più potente per una potenza complessiva di 180 cavalli. Nessuno dei due modelli è particolarmente entusiasmante da guidare, ma l’ibrido plug-in offre un’accelerazione più vivace, raggiungendo i 100 km/h in 7,3; l’ibrido standard raggiunge i 100 km/h in un languido tempo di 8,9 secondi.

Interni, comfort e carico

Un design interno più scultoreo crea un’atmosfera più contemporanea all’interno della nuova Niro. Kia ha utilizzato materiali riciclati e fibre naturali come le foglie di eucalipto per la tappezzeria e il rivestimento. Lo spazio per i passeggeri è all’incirca lo stesso della Niro precedente, il che significa che non è il SUV più spazioso sul mercato, ma dovrebbe offrire spazio per quattro adulti e un vano di carico abbastanza grande per una grande spesa.

L’illuminazione interna conferisce un tocco di classe e il pomello del cambio rotante sostituisce il selettore di marcia a leva presente sul modello attuale. Durante i nostri test, dietro i sedili posteriori della Niro ibrida sono state sistemate otto valigie a mano e 20 con i sedili posteriori ripiegati. Il modello ibrido plug-in della Niro ne contiene un po’ meno, poiché la sua batteria cannibalizza parte dello spazio di carico.

Prezzo della Kia Niro 2023

Prezzo base a partire da €31.500.

