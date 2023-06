La Kia EV6 RWD è la sorellastra della Hyundai Ioniq 5 e della Ioniq 6. Scopriamo alcune delle sue caratteristiche principali nel dettaglio.

Kia EV6 RWD: caratteristiche, design, motori, prestazioni

All’inizio, l’EV6 ha coltivato la sua differenza prendendo la batteria più grande disponibile sugli scaffali di Seul. La Hyundai Ioniq 5 poteva raccogliere la batteria da 72,6 kWh (30 moduli, tensione di 653 V) solo nelle migliori circostanze. Ma da allora le cose sono cambiate e tutte queste auto elettriche condividono la stessa base.

La cosa ancora più sorprendente è che le specifiche tecniche della Kia EV6 e della Hyundai Ioniq 6 sono ora perfettamente simili, fino al chilo! E le somiglianze tra le due auto non si fermano qui. Per saperne di più, seguiteci.

Quest’auto, tra le varie opzioni, può avere un singolo motore elettrico posteriore da 229 CV e 350 Nm di coppia e di una batteria con una capacità dichiarata di 77,4 kWh. La batteria, che pesa 477 kg, è sempre composta da 384 celle NMC811, raggruppate in 38 moduli per una tensione nominale di 697 V.

Stesso peso, stessa potenza: la Kia EV6 ha specifiche tecniche simili a quelle della Hyundai Ioniq 6, con la quale condivide un rapporto peso/potenza di 8,73 kg/cv in ordine di marcia. La velocità massima è di 185 km/h in entrambi i casi e il tempo da 0 a 100 km/h è di appena 0,1 secondi più veloce sulla EV6 (7,3 contro 7,4). Come sempre, la batteria è in grado di produrre i 277 kW di potenza necessari ad alimentare il motore posteriore (168 kW di picco), fino a una carica di quasi il 38%.

Da questo momento in poi l’accelerazione diventa più lenta, passando da un tempo di 5,42 secondi (all’80%) a 5,83 secondi (al 20%). Tuttavia, la differenza del 7,56% nella durata delle prestazioni è molto inferiore alla media delle nostre osservazioni.

Il comfort della Kia EV6 RWD

Tuttavia, queste prestazioni dinamiche hanno il prezzo di una sospensione particolarmente secca sugli incroci e sui fondi stradali in cattive condizioni. Questo vale soprattutto per la parte posteriore. D’altra parte, quando le velocità aumentano su strade secondarie o autostrade, le sospensioni sono meno rigide e questo permette di godere appieno della EV6, anche se i sedili si fanno sentire con il tempo.

Ma questo non rende i viaggi scomodi. L’insonorizzazione in autostrada è pari a quella di una Skoda Enyaq iV o di una Mercedes EQE.

LEGGI ANCHE: