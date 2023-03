Come altri, il marchio coreano intende rilanciarsi con una moderna offerta elettrica e lo farà con la Kia EV5. Come molti produttori stranieri, Kia si è accontentata a lungo di elettrificare alcune berline per soddisfare le esigenze del mercato cinese. Questa soluzione non è sufficiente per resistere all’ondata di modelli cinesi.

Di conseguenza, le vendite di NEV (ibridi elettrici o ricaricabili) per Kia sono praticamente nulle per il marchio coreano, già molto indebolito prima dell’ondata elettrica degli ultimi due anni. Tanto che uno dei due partner storici (con Yueda), Dongfeng, ha gettato la spugna e venduto le sue quote…

Kia punta quindi molto sul suo nuovo SUV elettrico EV5 per rilanciare le sue vendite, la sua produzione, la sua rete e la redditività delle sue attività. Presentato ancora sotto forma di concept, sarà commercializzato in Cina entro la fine dell’anno, prima di conquistare altri Paesi, tra cui l’Europa, a partire dal 2024.

Kia EV5 concept: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Una mini EV9

Chiaramente, questo futuro SUV di segmento C si posiziona come una mini EV9, con la sua forma massiccia e spigolosa. Il legame con la EV6 e la EV9 si nota anche nel design del lunotto posteriore, con la linea del finestrino ascendente e il tetto parzialmente flottante. In assenza di una griglia, l’intero frontale, la firma luminosa e la parte inferiore dello sci, ricreano il Tiger Nose.

Con i sedili girevoli della EV9 abbiamo visto che Kia voleva rendere più piacevole la vita a bordo delle sue auto. Questo spirito si ritrova anche nella EV5, con due sedili girevoli sul lato passeggero che possono essere accompagnati da un tavolino pieghevole per sedersi comodamente davanti a un paesaggio… Oppure si può optare per la piccola panca con le spalle alla strada che si ripiega nel fondo del bagagliaio, anch’essa rivestita da un tavolino.

Il tutto è accompagnato da un altoparlante mobile associato all’impianto hi-fi interno. Oltre al doppio schermo, che sarà identico a quello della EV6 di serie, c’è una console centrale scorrevole in due parti e un grande tetto panoramico con un’isola centrale che incorpora l’illuminazione ambientale. Questo tetto panoramico dovrebbe integrare pannelli solari…

Tuttavia, non si fa menzione dell’aspetto tecnico. La EV5 sarà basata sulla piattaforma E-GMP di Hyundai-Kia. Dovremmo quindi trovare motori e batterie simili a quelli che conosciamo a bordo della Ioniq5 e della EV6…

