La scelta di guidare una Kia Soul 2023 dice molto di una persona, poiché il suo design non convenzionale le conferisce un certo estro. Se è vero che la Soul non assomiglia a nient’altro sulla strada, la sua carrozzeria squadrata nasconde un abitacolo particolarmente pratico, con molto spazio sia per le persone che per il carico, nonostante l’ingombro ridotto.

È anche molto conveniente, con un prezzo che parte da migliaia di euro in meno rispetto a rivali come Chevrolet Trailblazer, Jeep Renegade e Kia Seltos. Non è un’auto entusiasmante da guidare e il suo quattro cilindri da 147 CV è abbinato a un cambio automatico a variazione continua e alla trazione anteriore, ma la Soul offre una guida confortevole e numerose qualità che la rendono piacevole da vivere.

Kia Soul: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità del 2023

Il piccolo e squadrato SUV Soul di Kia riceve un leggero restyling per il 2023 con un nuovo design della griglia e del paraurti. I fari sono stati ridisegnati e si possono scegliere nuovi cerchi da 17 e 18 pollici. Purtroppo, il potente motore turbo da 1,6 litri da 201 CV è stato eliminato dalla gamma, lasciando come unico motore il quattro cilindri da 2,0 litri da 147 CV.

Anche il modello X-Line, dall’aspetto robusto, è stato eliminato.

Motore, trasmissione e prestazioni

L’unico motore è un quattro cilindri da 2,0 litri da 147 CV, abbinato a un cambio automatico a variazione continua (CVT) e alla trazione anteriore. La Soul è scattante in città e il cambio automatico a variazione continua seleziona volentieri i rapporti più bassi quando si vuole sorpassare qualcuno. La maneggevolezza non è particolarmente accentuata, ma la missione della Soul non è quella di tagliare le curve come un’auto sportiva, dopotutto.

La maggior parte degli acquirenti troverà la Soul un’auto confortevole che offre quel tanto di carattere che basta per non risultare insipida.

Interni, comfort e carico

La carrozzeria eretta della Soul offre un abitacolo spazioso con molto spazio per le persone e per il carico. I progettisti Kia hanno inserito all’interno un tocco di sfacciataggine giovanile che si abbina all’aspetto esteriore della Soul, come gli inserti testurizzati dei pannelli delle porte e le finiture colorate. Tra le dotazioni aggiuntive figurano l’illuminazione ambientale, il supporto per la ricarica degli smartphone, l’head-up display, l’accensione a pulsante con accesso senza chiave e il riscaldamento dei sedili e del volante.

Kia consente ai proprietari anche una certa dose di personalizzazione, con opzioni di verniciatura bicolore e una pletora di combinazioni di colori per gli interni. Nel vano di carico, l’ute dal tetto alto offre spazio sufficiente per sette valigie a mano.

LEGGI ANCHE: