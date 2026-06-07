Kimi Antonelli conquista la pole a Monte Carlo con la Mercedes W17

Kimi Antonelli e la Mercedes hanno conquistato la pole position a Monte Carlo, dimostrando la loro competitività sul circuito cittadino.

Il circuito di Monaco ha visto un’altra giornata di emozioni intense, con Kimi Antonelli e la Mercedes che hanno conquistato la pole position in una gara che promette di essere memorabile. Il giovane pilota italiano ha dimostrato una volta di più la sua abilità e la sua sintonia con la W17la monoposto di Brackley che continua a sorprendere.

Le qualifiche di sabato hanno visto Antonelli superare Max Verstappen per un millesimo già al primo tentativo, dimostrando una precisione e una determinazione che hanno lasciato tutti senza parole. La Mercedes, spesso considerata meno adatta ai circuiti cittadini, ha dimostrato di essere una macchina completa, con un’ottima meccanica e aerodinamica, oltre a uno sfruttamento impeccabile delle gomme.

La rivoluzione della Mercedes: un posteriore morbido e freni perfetti

La sessione di prove libere del sabato ha cambiato completamente le carte in tavola rispetto al venerdì. La Mercedes ha portato in pista un assetto profondamente rivisto, con un posteriore notevolmente ammorbidito e un anteriore più reattivo. Gli ingegneri di Brackley hanno lavorato duramente per migliorare il bilanciamento della vettura, soprattutto in frenata, dove il caldo di questo sabato ha aiutato a spostare il bilanciamento verso l’avantreno.

Antonelli ha dimostrato un feeling incredibile con la W17, superando di quasi 8 decimi il suo compagno di squadra George Russell. Il giovane pilota ha mostrato una confidenza e una velocità che lo mettono in lizza per la vittoria, anche se la strada è ancora lunga e gli errori sono sempre dietro l’angolo.

Le difficoltà della Ferrari: freni e confidenza

Per Charles Leclerc, il favorito d’obbligo sulla pista di Monaco, il weekend non è stato facile. Il pilota monegasco ha mostrato una velocità impressionante in curva, ma ha incontrato problemi significativi con i freni, soprattutto alle chicane del porto e alla frenata della seconda esse delle piscine. I dati mostrano che Leclerc fatica a fermare la macchina, guidando ‘sulle uova’ per qualche metro prima di poter aggredire la curva.

Il problema sembra riguardare il riscaldamento dei dischi dei freni posteriori e la ripartizione di frenata tra freni puri e parte rigenerativa. Leclerc non riesce a trovare il giusto equilibrio, con il posteriore che diventa instabile in frenata, togliendo confidenza al pilota. La Ferrari sembra avere una vettura meccanicamente e telaisticamente performante, ma la confidenza a Monaco è tutto, e risolvere questo problema è una priorità assoluta per il team.

La sfida di Verstappen e la pressione sulla Mercedes

Non è solo la Ferrari a preoccupare la Mercedes. Anche la Red Bull di Max Verstappen ha mostrato una competitività superiore alle attese, alimentando il rischio concreto che il dominio Mercedes possa subire il primo stop della stagione. Verstappen sembra aver trovato un pacchetto efficace tra le strette barriere del Principato, aumentando la pressione su Mercedes e rendendo molto più aperta la lotta per la pole position.

George Russell ha ammesso le difficoltà incontrate durante il weekend: ‘Abbiamo visto buoni miglioramenti dalla FP1 alla FP2, ma se vogliamo essere nella lotta per la pole e la vittoria, dovremo fare un passo simile in avanti da un giorno all’altro.’ Anche Antonelli ha vissuto una giornata complicata, ma la determinazione e la capacità di adattamento del giovane pilota italiano potrebbero fare la differenza.

Le qualifiche di sabato hanno confermato che il weekend di Monaco sarà uno dei più equilibrati e divertenti della stagione. Con Antonelli in lizza per la pole, Leclerc che lotta con i freni e Verstappen che minaccia il dominio Mercedes, la gara promette di essere un vero spettacolo.