KTM in fase di ristrutturazione

Recentemente, KTM ha annunciato un piano strategico di ristrutturazione in auto-amministrazione, un passo che non implica l’amministrazione controllata. La direzione dell’azienda ha voluto rassicurare i clienti, affermando che non ci saranno cambiamenti nel regolare svolgimento delle attività. “Per i nostri clienti non cambierà nulla”, ha dichiarato la direzione, sottolineando che la continuità nella consegna di moto, ricambi e accessori sarà garantita. Questo significa che i clienti possono aspettarsi un servizio regolare e senza interruzioni, nonostante la fase di ristrutturazione in corso.

Nuovi modelli in arrivo nel 2025

KTM guarda al futuro con ottimismo, presentando la nuova gamma 2025 che include modelli attesi come il KTM 125/390 SMC R, il KTM 125/390 ENDURO R, il KTM 390 ADVENTURE e il KTM 390 ADVENTURE R. Questi modelli saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali a partire dal primo trimestre del 2025. La casa motociclistica ha lavorato duramente per allineare la sua offerta alla domanda globale, e i nuovi modelli rappresentano un passo importante in questa direzione.

Attesa per ulteriori aggiornamenti

In attesa di ulteriori dettagli, KTM Italia ha ricevuto richieste di aggiornamenti riguardo l’arrivo di altri modelli in gamma. I fan e i clienti sono ansiosi di conoscere le novità e le specifiche tecniche dei veicoli che saranno lanciati. La speranza è che KTM possa fornire conferme ufficiali nei prossimi mesi, mantenendo così alta l’attenzione e l’interesse verso i suoi prodotti. La ristrutturazione, sebbene necessaria, non sembra influenzare negativamente l’impegno dell’azienda verso i suoi clienti e il mercato.