Sei anni fa, Kymco è entrata nel mercato dei maxi-scooter sportivi con vigore, con il lancio dell’AK 550, ma ora torna con la Premium. Progettato per competere con il leader incontrastato del segmento Yamaha TMax, l’AK 550 aveva bisogno di essere aggiornato oltre la versione Euro 5.

Così il produttore taiwanese ha presentato l’AK 550 ST al Salone EICMA di Milano nel novembre 2021. Ma mentre era attesa per la primavera scorsa, questa nuova versione arriva finalmente un anno dopo e con un nuovo nome: AK Premium.

Kymco AK Premium: caratteristiche, design, motori

Nel cuore dell’AK Premium (anche se sul carter c’è ancora scritto 550), troviamo ancora lo stesso motore bicilindrico da 550 cc, tarato a 270° e sempre in grado di erogare 51 cavalli. Certificato Euro5 dal 2021, si trova anche sul CV3, che ha anche una nuova cinghia in carbonio. Sono in programma anche l’acceleratore elettronico e la doppia modalità di guida, oltre al controllo di trazione disattivabile e al cruise control.

La ciclistica si basa principalmente sull’AK 550, con un telaio perimetrale in alluminio, freni Brembo con ABS Bosch 9.1 per le curve, forcella e ammortizzatore posteriore progressivi. Con un peso a vuoto di 238 kg, ha un nuovo set di pneumatici con Dunlop Sportmax GPR-100 al posto dei vecchi Metzeler Feel Free.

Ma sono soprattutto le finiture e gli equipaggiamenti dell’AK a essere cambiati, portando questo modello premium dal segmento sportivo a quello GT. Sono stati introdotti degli spoiler laterali più protettivi e un parabrezza alto e regolabile elettronicamente.

Le caratteristiche dello scooter taiwanese includono anche manopole riscaldate di serie, comandi rivisti, un nuovo quadro strumenti a tre quadranti con il sistema Noodoe nella sezione centrale e un nuovo sistema Keyless One Touch.

Specifiche tecniche Kymco AK Premium

Motore: bicilindrico di 550 cm3, raffreddato a liquido, a iniezione, a 4 tempi

Potenza massima: 50,99 CV a 7500 giri/min.

Coppia massima: 52,3 Nm a 5750 giri/min.

Consumo di carburante: 4,6 l/100 km

Emissioni di CO2: 110 g/km

Trasmissione: automatica a variazione continua

Serbatoio carburante: 14,5 litri

Dimensioni (L x P x A) : 2220 x 795 x 1494 mm

Passo: 1580 mm

Altezza del sedile: 785 mm

Sospensione anteriore : Forcella telescopica a steli rovesciati con doppio attacco a T

Sospensione posteriore: Ammortizzatore idraulico laterale singolo

Pneumatico anteriore: 120/70-15

Pneumatico posteriore: 160/60-15

Freni anteriori : Doppio disco AIBS

Freni posteriori: disco AIBS

Peso operativo : 238 kg

