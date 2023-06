Zontes si è rivolto anche alle patenti A1 con il 125M e si appresta a continuare su questa strada con l’arrivo di due nuove creature, tra cui il maxi-scooter sportivo 350D.

Scooter Zontes 350D: caratteristiche, design, motore

Il nuovo Zontes 350D sembra essere il futuro sostituto del 310M, dal quale riprende molte delle caratteristiche tecniche e al quale si ispira molto nello stile. Tuttavia, sono state apportate modifiche significative al design, all’equipaggiamento e alle caratteristiche.

Sempre con un look sportivo, la 350D ha modernizzato le sue linee, con un nuovo sistema di illuminazione a LED sul frontale e un parabrezza a regolazione elettrica ridisegnato. Il tachimetro TFT a colori è ancora di serie, così come l’accensione senza chiave, i sensori di pressione e temperatura degli pneumatici e la doppia porta USB per la ricarica rapida.

Motore

Il motore monocilindrico è cresciuto di 40 cc, passando a 349 cc, e ora eroga una potenza massima di 37 CV a 7.500 giri/min, 4 CV in più rispetto alla 310 allo stesso regime. Sono disponibili due modalità di guida, Eco e Sport, oltre al controllo di trazione disattivabile.

Per quanto riguarda il telaio, il cambiamento principale rispetto alla 310 è l’adozione di una ruota anteriore da 15 pollici anziché da 14. Il passo e la lunghezza sono stati aumentati. Il passo e la lunghezza sono stati aumentati di 15 mm, mentre l’altezza della sella è aumentata di 10 mm, raggiungendo i 770 mm.

Specifiche tecniche Zontes 350D

Motore: monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido, Euro 5

Cilindrata: 349 cm3

Potenza: 37 CV a 7.500 giri/min.

Sistema di alimentazione: iniezione elettronica

Trasmissione: automatica a velocità variabile

Consumo di carburante: 3,5 l / 100 km

Sospensione anteriore: forcelle telescopiche idrauliche

Sospensione posteriore: doppio gruppo molla/ammortizzatore

Ruote: cerchi in lega a 5 razze sdoppiate, anteriori 15″, posteriori 14

Pneumatico anteriore: 120/70-15 CST

Pneumatico posteriore: 140/70-14 CST

Freni anteriori: disco singolo, pinza radiale J.Juan, ABS Bosch

Freni posteriori: disco singolo, pinza flottante

Lunghezza: 2.025 mm

Larghezza: 780 mm

Altezza: 1.400 mm

Interasse: 1.405 mm

Altezza sella: 770 mm

Peso: 188 kg a vuoto

Serbatoio carburante: 12,5 litri

