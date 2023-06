Un anno fa la spagnola Nerva Mobility aveva presentato lo scooter elettrico sportivo Exe.

Scooter elettrico Nerva Exe: caratteristiche, design, motore

Il pacchetto complessivo rimane sostanzialmente lo stesso dell’anno scorso, con uno stile sportivo in linea con la tendenza del mercato, completato da una bolla alta, illuminazione a LED e un bagagliaio abbastanza spazioso in grado di ospitare un casco integrale.

Il motore elettrico dello scooter vanta una potenza nominale di 9 kW, che rende l’Exe equivalente a un 125, ma nella categoria più potente dei 125 elettrici. La potenza massima raggiunge addirittura i 12 kW (16,3 CV) e la velocità massima è indicata in 125 km/h in modalità sport.

Il motore dispone di altre due modalità, ECO (50 km/h) e Normal (80 km/h), per estendere l’autonomia.

La batteria, integrata nella parte inferiore del telaio per ridurre il peso, è prodotta da BYD. Si tratta di una cella LFP (Litio-Fer-Fosfato), che dichiara una durata di 4.000-6.000 cicli, rispetto ai 1.000-2.000 cicli di una batteria NMC. Lo scooter è dotato di due batterie con una capacità di 75 Ah, che garantiscono un’autonomia fino a 150 km in modalità Eco e la metà in modalità Sport.

Altre caratteristiche

Lo scooter è dotato anche di un caricabatterie integrato di tipo 2, che consente di ricaricarlo direttamente ai terminali esterni, con un tempo di ricarica stimato in 4 ore e 20 minuti.

La ciclistica è classica per il segmento, con cerchi da 15″ e 14″, due dischi freno anteriori (alcuni 125 ne hanno solo uno) e frenata accoppiata CBS, un doppio ammortizzatore posteriore regolabile, una sella da 800 mm e un peso di 202 kg, che lo colloca più nel segmento dei pesi massimi per gli scooter 125.

La particolarità del Nerva Exe è che può essere venduto come scooter completo a 7.940 euro, oppure senza batteria, che può essere noleggiata. Con questa configurazione, lo scooter costa 5.140 euro e la batteria 59,92 euro al mese.

LEGGI ANCHE: