Kymco CV3: arriva il primo maxi-scooter a 3 ruote

Il costruttore taiwanese ha presentato ufficialmente il Kymco CV3 di produzione al Salone della moto di Lione appena concluso, pronto per andare in produzione. E, per sottolineare il punto, il maxi-scooter a tre ruote diventa il più potente del suo segmento.

AK tre ruote

Il Kymco CV3 ricorda senza dubbio il carattere sportivo moderno e aggressivo del Kymco AK550, ma l’aspetto filante a LED del frontale si distingue per il suo formato più ampio per ospitare la doppia forcella anteriore. Lo scooter è molto tecnologico nel suo approccio, e il suo stile è spigoloso e ordinato, dai lati alla parte posteriore, compreso lo scarico e il tunnel che divide il pianale in due.

Il comfort del pilota è promettente, con un sedile a doppio gradino con due schienali e un grande parabrezza per affrontare i viaggi su strada, o semplicemente il cattivo tempo in città.

Un cruscotto con uno schermo TFT a colori è anche standard. Il Kymco CV3 potrebbe quindi diventare un serio concorrente del Piaggio MP3 500 Sport Advanced Euro5 del produttore italiano.

Kymco CV3: il più potente della sua classe

Il Kymco CV3 è basato sulle specifiche tecniche del suo fratello maggiore, l’AK550, ed è alimentato da un motore bicilindrico che sviluppa 51 cavalli e 55,6 Nm di coppia.

Le ambizioni stradali del maxi-scooter non potrebbero essere più chiare. Con queste prestazioni, il CV3 è semplicemente il più potente della sua classe. Potente, ma comunque accessibile, visto che Kymco è riuscita a rendere il suo tre ruote idoneo per le patenti A2 tramite un sistema a ponte… Ma anche per i titolari della categoria A1 con una patente B!

Una macchina probabilmente un po’ troppo potente per un automobilista che non ha mai preso il manubrio. Tuttavia, con i modelli con licenza A, A2 e A1+B, il Kymco CV3 potrebbe vedere crescere la sua quota di mercato nel campo dei maxi-scooter a tre ruote. Anche se un tale livello di potenza e sofisticazione purtroppo ha un prezzo elevato: da 12.999 euro. Il Kymco CV3 sarà quindi anche il più costoso della sua classe. Come alternativa, potreste optare per un Kymco Visar 125 o un Kymco iONEX.

Il Kymco CV3 in breve