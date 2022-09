La diabolica Lamborghini Urus Performante avrà 666 CV

La Lamborghini Urus, che ha recentemente conquistato la fama per il suo tempo di Pikes Peak, perde le sue camuffature e assume il suffisso Performante, richiamando l’omonima variante radicale della Huracan. Questa evoluzione del SUV non è nemmeno lontanamente paragonabile alla supercar di cui sopra, ma aumenta le prestazioni senza sacrificare la sua versatilità.

La Urus Performante si riconosce per il cofano aperto in fibra di carbonio con un nuovo design e per l’esclusivo paraurti anteriore con nuove prese d’aria.

Il bagagliaio è dotato di un nuovo spoiler che aumenta la deportanza aerodinamica del 38% nella parte posteriore, per un guadagno totale dell’8%. Anche il paraurti posteriore è stato ridisegnato: la Urus ha guadagnato 2,5 cm di lunghezza rispetto al modello originale, arrivando a 5,14 metri.

I più attenti noteranno anche le maniglie delle porte nere di serie e i nuovi cerchi da 22 pollici (23 a richiesta) con pneumatici Pirelli P Zero dal design personalizzato.

Questi sono coperti da passaruota allargati, che aumentano la larghezza complessiva della vettura di 1,6 cm. Gli interni sono poco modificati, ma gli schermi hanno una nuova interfaccia e il modello Performante ha una tappezzeria speciale.

666 CV per la diabolica Lamborghini Urus Performante

Il V8 biturbo da 4,0 litri della Lamborghini Urus guadagna 16 CV sotto il cofano di questa diabolica variante Performante, che offre quindi 666 CV per una coppia invariata di 850 Nm. Questo viene ancora trasmesso alla trazione integrale e allo sterzo tramite un cambio automatico a otto rapporti leggermente rivisitato, mentre lo sterzo è stato ricalibrato. L’impianto di scarico Akrapovic in titanio è di serie. Le nuove molle degli ammortizzatori abbassano l’altezza da terra di 2 cm.

Le parti della carrozzeria in fibra di carbonio aiutano il SUV a perdere 47 kg sulla bilancia, ma questo non basta a renderlo un peso piuma, dato che la Performante pesa ancora 2.150 kg.

Ciò contribuisce comunque a un guadagno di tre decimi sullo scatto da 0 a 100 km/h, che viene completato in 3,3 secondi. Lamborghini dichiara una velocità massima di 306 km/h, rispetto ai 305 km/h della Urus standard. Le modalità di guida Sport, Strada e Corsa sono tornate con impostazioni migliorate, secondo il produttore. Inoltre, è disponibile una nuova configurazione Rally progettata per le strade sterrate e altri terreni impegnativi.

La Lamborghini Urus Performante è disponibile nell’Unione Europea al prezzo di 218.487 euro, tasse escluse. Con questo modello, la Casa di Sant’Agata Bolognese riporta sotto i riflettori il suo SUV. Nel frattempo, Ferrari sta preparando la presentazione del suo primo veicolo fuoristrada, chiamato Purosangue, per il prossimo settembre.