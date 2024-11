Un’asta imperdibile per i collezionisti

Dal 3 al 5 dicembre, Sotheby’s ospiterà un’asta che promette di attirare l’attenzione di collezionisti e appassionati di moto. Tra i pezzi in vendita, spicca la Ducati Desmosedici GP6 utilizzata da Loris Capirossi durante la stagione 2006 della MotoGP. Questo modello non è solo un veicolo, ma un simbolo di eccellenza e prestazioni nel mondo delle corse.

Le caratteristiche della Desmosedici GP6

La Desmosedici GP6 è l’ultima versione della celebre moto Ducati, equipaggiata con un motore V4 da 990 cc e una potenza di circa 250 CV. Questa potenza consente alla moto di raggiungere velocità superiori ai 320 km/h, rendendola una delle moto più veloci e performanti della sua categoria. Il modello messo all’asta è particolarmente significativo, in quanto è quello con cui Capirossi ha trionfato nel GP del Giappone, conquistando pole position e vittoria nella gara.

Il valore stimato della moto

Secondo le stime di Sotheby’s, il valore della Desmosedici GP6 potrebbe oscillare tra i 400.000 e gli 800.000 dollari. Questo ampio intervallo di prezzo riflette non solo la rarità del modello, ma anche l’importanza storica e sportiva che rappresenta nel panorama motociclistico. La moto non è solo un oggetto da collezione, ma un pezzo di storia che ha contribuito a scrivere il capitolo della MotoGP.

Un confronto con altre aste recenti

Non è la prima volta che modelli iconici di Ducati vengono messi all’asta. Recentemente, la Ducati Desmosedici GP3, con cui Capirossi ha vinto nel 2003, è stata venduta per 201.250 sterline (circa 237.500 euro), mentre la GP7, utilizzata da Casey Stoner nel 2007, ha raggiunto un prezzo di 402.500 sterline (circa 475.000 euro). Questi risultati testimoniano l’interesse crescente per le moto da corsa storiche e il loro valore nel mercato delle aste.