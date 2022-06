La fine del motore a combustione in Europa è quasi arrivata. Anche se non si conoscono ancora le modalità con cui questa legge verrà imposta agli Stati membri, resta il fatto che il Vecchio Continente si è già impegnato a passare all’elettrico, dal momento che anche le auto ibride e quelle che funzionano con carburanti sintetici non saranno più autorizzate alla vendita.

L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalle auto con motore a combustione ma alimentate a idrogeno (come sta facendo Renault). Ma poiché il cambiamento climatico è una questione globale che non riguarda solo l’Europa, cosa faranno gli altri grandi mercati?

La fine del motore a combustione in Europa: e gli altri?

In Cina, uno sfratto più graduale

Alla fine dello scorso anno, alti funzionari del Ministero dei Trasporti cinese hanno annunciato una tabella di marcia per l’evoluzione del parco auto.

Mentre i cosiddetti veicoli a energia alternativa (elettrici, ibridi plug-in, celle a combustibile) rappresentavano il 5% delle vendite in Cina nel 2019, la tendenza è chiaramente in crescita. La progressione è quindi ben presente. Entro il 2035, la Cina punta a vendere il 50% dei veicoli elettrici, ibridi plug-in e a idrogeno. L’altra metà delle vendite dovrà essere almeno ibrida. È chiaro che nel 2035 la Cina non abbandonerà il motore a combustione come l’Europa.

Negli USA, la difficile gestione degli Stati

Gli Stati Uniti sono un po’ come l’Europa: un grande territorio e Stati che hanno le loro politiche. Mentre New York e la California hanno già preso l’iniziativa pianificando la fine del motore a combustione, il governo americano non ha imposto nulla a livello nazionale se non obiettivi in qualche modo simili a quelli della Cina. Ci riferiamo quindi al 50% di vendite di veicoli nuovi ed elettrici a batteria a partire dal 2030.

Di recente, la Casa Bianca si è spinta un po’ più in là, dichiarando che la flotta statale e governativa (stimata in circa 600.000 veicoli) sarà interamente elettrica entro il 2035.

In breve, mentre Joe Biden ha ripristinato gli standard più severi dell’amministrazione Obama dopo l’era molto permissiva di Trump, non c’è alcuna possibilità di porre fine al motore a combustione nei prossimi 15 anni.

Tutto elettrico, anche senza regolamentazione?

Gli analisti concordano sul fatto che anche nei mercati in cui i motori a combustione non saranno vietati dopo il 2035, la maggior parte delle vendite di auto nuove sarà elettrica. C’è un motivo: la maggior parte dei produttori avrà convertito quasi tutti i propri cataloghi all’elettrico, almeno per poter continuare a vendere in Europa.

