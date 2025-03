La produzione della Focus terminerà nel 2025, segnando un cambiamento radicale per Ford in Europa.

La scomparsa della Ford Focus: un cambiamento inevitabile

La Ford Focus, uno dei modelli più iconici del marchio americano, sta per scomparire dal mercato europeo. La produzione della Focus terminerà nel novembre 2025, come confermato dal responsabile delle comunicazioni europee di Ford, Finn Thomasen. Questo segna la fine di un’era per Ford, che ha visto la Focus diventare un simbolo di praticità e prestazioni sin dal suo debutto nel 1998. Con la sua scomparsa, gli appassionati di auto perderanno una delle ultime hot hatchback disponibili con cambio manuale, un elemento che ha sempre caratterizzato il modello.

Un’eredità che si chiude

La Focus ha sostituito l’iconica Escort, un altro modello di successo per Ford, e ha mantenuto una posizione di rilievo nel mercato europeo per oltre due decenni. Tuttavia, la decisione di interrompere la produzione è stata influenzata da fattori economici e strategici. Jim Farley, amministratore delegato di Ford, ha dichiarato che l’azienda sta “uscendo dal settore delle auto noiose per entrare in quello dei veicoli iconici”. Questo cambiamento di rotta implica un focus su modelli più redditizi, come il Bronco e la Mustang, piuttosto che su berline e hatchback tradizionali.

Le conseguenze per il mercato automobilistico

Con la scomparsa della Focus, Ford si troverà senza un’auto “normale” in Europa, riprendendo una strategia già attuata negli Stati Uniti. La perdita della Focus potrebbe avvantaggiare i concorrenti, come Volkswagen e Toyota, che continueranno a produrre modelli di successo come Golf e Corolla. Inoltre, la quota di mercato di Ford in Europa è già in calo, scendendo dal 4% al 3,3%, mentre marchi come Kia e Hyundai stanno guadagnando terreno. Le vendite di Ford in Europa hanno registrato un calo del 17% nel 2024, evidenziando la necessità di un cambiamento strategico per il marchio.

Il futuro di Ford in Europa

Nonostante la fine della produzione della Focus, Ford ha in programma di continuare a investire in modelli elettrici e ibridi, come la Puma e la Mustang Mach-E. Questi veicoli rappresentano il futuro dell’azienda, che sta cercando di adattarsi alle nuove esigenze del mercato automobilistico. La transizione verso veicoli più sostenibili è fondamentale per Ford, che deve affrontare la crescente concorrenza e le aspettative dei consumatori in materia di sostenibilità e innovazione.