Un’auto che segna un’epoca

La JiYue ROBO X, presentata al Guangzhou Auto Show 2024, rappresenta un passo avanti significativo nel mondo delle auto elettriche. Questo modello, frutto di una joint venture tra Geely e Baidu, promette di ridefinire gli standard delle hypercar grazie a prestazioni straordinarie e tecnologie all’avanguardia. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi, la ROBO X si posiziona come una delle auto più veloci mai realizzate.

Innovazione nei materiali e nel design

La struttura della ROBO X è realizzata in fibra di carbonio e lega di alluminio, materiali che garantiscono leggerezza e resistenza. Con un peso complessivo di 1.850 kg, questa hypercar è progettata per offrire un’esperienza di guida senza pari. Le dimensioni della vettura, lunga 465 cm, larga 200 cm e alta 119 cm, insieme al passo di 270 cm, conferiscono alla ROBO X un aspetto imponente e aerodinamico, ispirato ai jet da combattimento. Le porte ad ali d’aquila e il grande spoiler posteriore non sono solo elementi estetici, ma contribuiscono anche a migliorare la stabilità e la velocità in pista.

Prestazioni e tecnologia di guida autonoma

La JiYue ROBO X è equipaggiata con quattro motori elettrici raffreddati a liquido, che offrono una trazione integrale e prestazioni eccezionali. Ma ciò che rende questa hypercar davvero unica è la sua capacità di guida autonoma, sviluppata grazie all’expertise di Baidu nel settore. Questa tecnologia permetterà alla ROBO X di gestire autonomamente la guida in pista, offrendo un’esperienza innovativa e sicura per gli appassionati di velocità. Inoltre, il sistema Simo, un assistente virtuale, fornisce dati in tempo reale sulla dinamica del telaio e sulle prestazioni, rendendo ogni corsa un’esperienza personalizzata e ottimizzata.

Un futuro promettente per JiYue

La ROBO X non è solo un’auto, ma un simbolo di ciò che il futuro dell’automobile può offrire. Con la possibilità di prenotare la vettura versando una caparra di 6.500 euro, gli appassionati possono già iniziare a sognare di possedere un pezzo di innovazione. La produzione in serie è prevista per il 2027, ma l’attesa sembra già valere la pena. Con la JiYue ROBO X, il mondo delle hypercar elettriche è pronto a subire una trasformazione radicale, portando prestazioni e tecnologia a livelli mai visti prima.