Introduzione alla McLaren W1

La McLaren W1 è la nuova hypercar ibrida che il noto costruttore britannico sta sviluppando per sostituire la leggendaria P1. Presentata per la prima volta lo scorso autunno, la W1 ha attirato l’attenzione degli appassionati di auto sportive, anche se le informazioni sul suo sviluppo sono state scarse. Recentemente, il prototipo della W1 è stato avvistato durante i test su piste innevate in Scandinavia, un segnale che il progetto sta proseguendo a ritmo sostenuto.

Test in condizioni estreme

I test della McLaren W1 si svolgono in condizioni climatiche estreme, con temperature sotto lo zero. Sebbene queste condizioni non siano ideali per testare l’accelerazione e la frenata, sono perfette per affinare i sistemi di controllo di trazione e stabilità. A differenza di alcuni concorrenti, McLaren ha optato per una trazione posteriore, supportata da pneumatici Pirelli P Zero Winter 2. Questi test hanno fornito dati cruciali sul motore V8 ibrido della W1, che sviluppa una potenza impressionante di 1.275 CV e 1.340 Nm di coppia.

Confronto con la concorrenza

La McLaren W1 si confronta direttamente con altre hypercar, come la Aston Martin Valhalla, che offre un V8 abbinato a due motori elettrici per un totale di 1.079 CV. Nonostante la W1 superi la Valhalla in termini di potenza, il tempo dichiarato per lo 0-100 km/h è di 2,7 secondi, due decimi più lento rispetto alla concorrente. Questo ha sollevato alcune critiche tra gli appassionati, che si aspettavano un salto tecnologico significativo rispetto alla P1, lanciata dieci anni fa.

Esclusività e prezzo della McLaren W1

La McLaren W1 sarà prodotta in soli 399 esemplari, puntando su un’esclusività che la distingue nel mercato delle hypercar. Tuttavia, il prezzo di circa 2,1 milioni di dollari (tasse escluse) rappresenta una sfida significativa, considerando che la Valhalla è proposta a circa 1,1 milioni di dollari. Questo posizionamento di prezzo potrebbe influenzare le scelte dei collezionisti e degli appassionati di auto sportive, rendendo la competizione tra le due hypercar ancora più interessante.