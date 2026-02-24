La monoposto Lotus 98T di Ayrton Senna in vendita da RM Sotheby’s

La Lotus 98T-3 di Ayrton Senna, vestita dalla celebre livrea John Player Special, è stata ricondizionata e sarà proposta da RM Sotheby's con una valutazione da capogiro; un pezzo di storia della Formula 1 pronto per i collezionisti

La vettura che incarnò una delle stagioni più intense dell’era turbo della Formula 1 torna sotto i riflettori. Il telaio 98T-3 della Lotus, guidato da Ayrton Senna nel 1986, ha subito un restauro integrale e sarà offerto in asta da RM Sotheby’s. La monoposto, riconoscibile per la livrea John Player Special nero e oro, rappresenta non soltanto un esemplare di rilevante valore economico, ma anche un testimone di un periodo tecnico e sportivo diventato leggenda.

Perché questo telaio è speciale

Collegato al precedente restauro e alla finitura in nero e oro, il telaio 98T-3 conserva un ruolo centrale nella storia sportiva della squadra. Si tratta di uno dei quattro esemplari costruiti per la stagione 1986 e, nelle otto gare disputate con questa monoposto, il pilota ottenne cinque pole position, due vittorie e tre ulteriori podi. Tra i risultati più significativi figurano le affermazioni al Gran Premio di Spagna e al Gran Premio degli Stati Uniti, quest’ultima segnata da una rimonta rimasta negli annali degli appassionati. Il valore storico dell’esemplare deriva tanto dalle prestazioni agonistiche quanto dalla provenienza e dalla catena di proprietà documentata, elementi che ne accrescono l’interesse per collezionisti e storici del motorsport.

Palmarès e momenti chiave

Collegandosi alla provenienza e alla catena di proprietà documentata, il telaio 98T-3 raccolse risultati e performance che ne consolidarono la reputazione sportiva.

I dati raccontano una serie di pole position spettacolari, tra cui una qualifica a Jerez con oltre un secondo di vantaggio sui rivali. In gara emersero elementi tecnici decisivi: la potenza del motore e la sensibilità di guida produssero margini ridotti ma determinanti.

Una vittoria si decise per soli 14 millesimi, cifra che illustra come le gare di quel periodo si giocassero spesso su differenze minime. Tali episodi alimentano l’aura mitica della vettura e ne giustificano l’interesse per collezionisti e istituzioni museali.

Ingegneria e caratteristiche tecniche

Collegata ai profili storici della vettura, la progettazione della 98T privilegiava compattezza e distribuzione dei pesi per ottimizzare il comportamento dinamico. L’ingegnere Gérard Ducarouge adottò una soluzione mista per il telaio, combinando alluminio e fibra di carbonio per bilanciare rigidità strutturale e massa complessiva. La configurazione mirava a migliorare la risposta sterzante e la stabilità in percorrenza, con conseguente riduzione delle sollecitazioni sui pneumatici.

Al retrotreno era installato il V6 turbo Renault EF15bis da 1,5 litri. In configurazione di gara il motore erogava circa 900 cavalli; in assetto da qualifica la potenza saliva oltre i 1.000 cavalli per brevi tratti, grazie a pressioni di sovralimentazione estremizzate. La combinazione telaio-motore condizionò scelte aerodinamiche e set-up, influenzando sensibilmente le prestazioni in rettilineo e l’erogazione di coppia nelle fasi di uscita curva.

Soluzioni d’epoca e limite tecnologico

La spinta verso la massima potenza condizionò scelte progettuali e operative. I componenti furono dimensionati per picchi di erogazione e non per durata. Questo approccio si tradusse in compromessi su affidabilità e manutenzione.

Nel 1986 la combinazione di motori monouso, turbocompressori a elevata pressione e iniezione d’acqua rese possibili valori di potenza senza precedenti. Tuttavia la gestione elettronica, ancora allo stato embrionale, non garantiva controllo fine dei parametri.

I dati indicano che tali soluzioni aumentarono l’usura dei gruppi termici e la variabilità prestazionale tra run. L’elevata complessità di messa a punto richiese interventi tecnici frequenti e personale specializzato. Questo quadro spiega perché, pur affascinante per gli appassionati, la 98T rimane un esemplare delicato sotto il profilo della manutenzione.

Restauro, provenienza e valore in asta

La vettura è stata restaurata da specialisti del settore e presenta una catena di proprietà documentata dalla squadra fino agli attuali custodi. La casa d’aste ha indicato una stima compresa tra 9,5 e 12 milioni di dollari, cifra che incorpora rarità, risultati sportivi e condizioni meccaniche ed estetiche.

La provenienza è certificata con documenti e corrispondenze che accompagnano il lotto. Provenienza qui indica la successione verificabile dei proprietari e delle operazioni di manutenzione, elemento determinante per la valutazione in asta.

Cosa significa per i collezionisti

Possedere il telaio 98T-3 rappresenta per i collezionisti l’acquisizione di un esemplare emblematico dell’era turbo della Formula 1. Oltre al valore economico, la vettura offre opportunità di esposizione in musei e manifestazioni storiche o di partecipazione a gare d’epoca sotto rigorosi protocolli di sicurezza.

I dati raccontano una storia interessante: l’interesse delle collezioni private e delle istituzioni museali tende a premiare esemplari con provenienza comprovata e restauro conservativo. La vendita all’asta fungerà da punto di riferimento per la quotazione di modelli analoghi.

La battitura da parte di RM Sotheby’s rappresenta l’ultima occasione per vedere il pezzo proposto ufficialmente al mercato. L’asta è prevista per il 4 marzo. La decisione finale spetterà ai potenziali acquirenti, che si contenderanno un simbolo della storia della Lotus e della Formula 1. L’esito fornirà un riferimento di mercato utile per la quotazione di modelli analoghi e un dato osservabile dagli operatori del settore.