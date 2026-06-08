GP Monaco 2026: Antonelli fa storia con la pole nel Principato

Il giovane pilota italiano Kimi Antonelli ha conquistato la pole position a Monaco, diventando il più giovane di sempre a farlo sul circuito del Principato. Ecco come è andata.

Il Circuit de Monaco ha visto ancora una volta la magia della Formula 1 con un protagonista inatteso: Kimi Antonelliil giovane pilota italiano della Mercedesha conquistato la pole position nel weekend del 6 giugno 2026.

Con un giro perfetto, Antonelli ha battuto il campione in carica Max Verstappen e il leggendario Lewis Hamiltonscrivendo un’altra pagina di storia nel tempio della velocità.

Antonelli domina le qualifiche con un giro magico

Il bolognese ha staccato Verstappen di soli 43 millesimidimostrando una maturità e una precisione sorprendenti per un pilota al suo secondo anno in Formula 1. “È stato un giro magico”, ha commentato Antonelli, abbracciato dal suo team dopo la qualifiche.

Al suo fianco in griglia di partenza ci sarà proprio Verstappen, che ha espresso la sua felicità per il risultato del giovane collega: “Sono felice per Kimi, vedremo domani come andrà in partenza, ma sono molto contento al momento del nostro risultato.”

Hamilton terzo, Leclerc quarto

Nonostante un venerdì promettente per la Ferrarila Rossa ha dovuto accontentarsi del terzo posto con Lewis Hamilton e del quarto con Charles Leclerc. Il monegasco ha commesso un errore nell’ultimo tentativo, vanificando i suoi sogni di pole.

La Red Bull ha piazzato anche Hadjar in quinta posizione, mentre George Russell ha chiuso sesto, in netta difficoltà rispetto al compagno di squadra Antonelli.

Le sorprese e le delusioni delle qualifiche

Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris hanno chiuso settimo e ottavo, mai davvero soddisfatti in questo weekend monegasco. Tra le eliminazioni più sorprendenti, quella delle Haas di Esteban Ocon e Oliver Bearmane delle aston martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.

Le Audi hanno deluso, nonostante i buoni risultati nelle libere, mentre Alpine e Racing Bulls hanno sorriso con Gasly nono e Lawson decimo.

I tempi delle qualifiche

Ecco la griglia di partenza del GP di Monaco 2026

1. Antonelli (Mercedes) 1’12″051

2. Verstappen (Red Bull) 1’12″094

3. Hamilton (Ferrari) 1’12″279

4. Leclerc (Ferrari) 1’12″351

5. Hadjar (Red Bull) 1’12″434

6. Russell (Mercedes) 1’12″445

7. Piastri (McLaren) 1’12″624

8. Norris (McLaren) 1’12″765

9. Gasly (Alpine) 1’13″226

10. Lawson (Racing Bulls) 1’13″412

Il contesto del GP di Monaco

Il GP di Monaco è una delle gare più attese dell’anno, con una storia ricca di leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Questo è il 72° GP di Monaco del Mondiale di Formula 1, un circuito che richiede precisione e coraggio.

Kimi Antonelli si presenta al weekend di Monaco sulla scia di quattro vittorie consecutive, guidando il Mondiale con 131 punti43 in più del compagno di squadra George Russell. La Mercedes guida la classifica Costruttori con 219 punti72 in più della Ferrari.