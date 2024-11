Un design audace e dimensioni ampliate

La settima generazione della BMW M5 si presenta con un design audace e dimensioni ampliate, segnando un netto distacco dalla versione precedente. Con una lunghezza di 510 cm, la nuova M5 è cresciuta di 14 centimetri, conferendole una presenza imponente sulla strada. Il frontale è caratterizzato da una mascherina grande e quasi completamente chiusa, accompagnata da ampie prese d’aria e un cofano scolpito che esprime potenza e aggressività. I dettagli neri a contrasto sul retro, che incorniciano i quattro terminali di scarico, completano l’aspetto sportivo e distintivo di questa berlina.

Prestazioni eccezionali grazie alla tecnologia ibrida

La nuova BMW M5 non è solo un piacere per gli occhi, ma anche un concentrato di potenza. Equipaggiata con un motore V8 biturbo da 4.4 litri, la M5 eroga 585 CV, supportata da un motore elettrico da 197 CV. Questa combinazione porta la potenza totale a ben 727 CV e 1000 Nm di coppia motrice, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. Nonostante il peso aumentato, che supera i 2.400 kg, la berlina mantiene prestazioni straordinarie, grazie anche alla trazione integrale che offre un grip eccezionale in ogni condizione.

Comfort e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la nuova M5 si distingue per un abitacolo moderno e tecnologico. La plancia è dotata di due grandi display, uno per il cruscotto e l’altro per il sistema multimediale, che integrano quasi tutte le funzioni della vettura. Sebbene l’infotainment risponda prontamente ai comandi, i menù possono risultare poco intuitivi. Tuttavia, la possibilità di personalizzare le modalità di guida tramite i pulsanti M1 e M2 sul volante è un vantaggio significativo per gli appassionati di guida sportiva. I sedili sportivi offrono un comfort eccezionale, anche se lo spazio per i passeggeri posteriori potrebbe essere migliorato, considerando le dimensioni generose dell’auto.

Un investimento per gli amanti delle prestazioni

La nuova BMW M5 è già disponibile per l’ordinazione, con un prezzo di partenza di 150.450 euro per la versione berlina. Gli appassionati possono optare per la variante wagon M5 Touring con un sovrapprezzo di 3.100 euro. Gli optional sono numerosi e includono pacchetti che migliorano ulteriormente l’esperienza di guida, come il pacchetto Ultimate, che offre assistenti elettronici, freni carboceramici e dettagli in fibra di carbonio. La nuova M5 non è solo un’auto, ma un vero e proprio simbolo di prestazioni e innovazione nel mondo delle berline sportive.