Un debutto atteso nel mondo delle supercar

La nuova supercar di Mercedes-AMG sta per fare il suo debutto, promettendo di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni. Con un design audace e una tecnologia all’avanguardia, questo modello si propone di competere con le migliori auto elettriche sul mercato, come l’Audi RS e-tron GT e la Porsche Taycan. Le prime immagini teaser rivelano una berlina dalle proporzioni generose, con un assetto ribassato e un tetto spiovente, elementi che richiamano l’attenzione degli appassionati di auto sportive.

Design e caratteristiche innovative

Le foto teaser mostrano un veicolo avvolto in un wrapping che ne nasconde parzialmente il design, ma alcuni dettagli sono già evidenti. Tra questi, spiccano i cerchi multirazze di grandi dimensioni e i fari anteriori che sembrano già in versione definitiva. Una novità interessante è l’abbandono del portellone posteriore in favore di un classico bagagliaio, un cambiamento che potrebbe influenzare l’estetica e la funzionalità del veicolo. Inoltre, il cofano anteriore potrebbe nascondere un vano frunk, un elemento pratico per gli utenti.

Prestazioni da hypercar

La nuova Mercedes-AMG sarà il primo modello a utilizzare la piattaforma AMG.EA, progettata specificamente per veicoli elettrici ad alte prestazioni. Al centro di questo progetto ci sono i motori assiali YASA, una tecnologia innovativa che offre un rapporto potenza/peso molto favorevole. Si prevede che il veicolo avrà due propulsori, per un totale di quasi 1.000 CV e oltre 1.350 Nm di coppia. Questi numeri posizionano la futura supercar sullo stesso piano delle hypercar elettriche già disponibili sul mercato. Tuttavia, resta da vedere se il sistema garantirà la trazione integrale o se entrambi i motori saranno collocati al posteriore, per un’esperienza di guida più intensa.

Un futuro elettrico per Mercedes-AMG

Con l’attuale AMG GTCoupé4 ibrida plug-in che pesa oltre 2,3 tonnellate, la nuova supercar elettrica dovrà affrontare la sfida di mantenere prestazioni elevate nonostante una massa significativa. In futuro, è previsto anche un SUV elettrico sviluppato sulla stessa base tecnica, ampliando ulteriormente l’offerta di Mercedes-AMG nel settore delle auto elettriche. L’attesa per questa “hyper-granturismo” è palpabile, e gli appassionati di motori non vedono l’ora di scoprire tutte le novità che questo modello avrà da offrire.