La Peugeot 208 come probabile auto più venduta in Europa

La Peugeot 208 sarà l’auto più venduta in Europa nel 2022? Ebbene, mentre la Peugeot 3008, che ha sei anni, comincia a soffrire per la mancanza di vendite sia in Europa che in Italia (-24,9% da gennaio a luglio 2022), la piccola 208 è in gran forma.

Dall’inizio dell’anno è al primo posto nelle vendite di auto nuove nel Vecchio Continente ed è uno dei pochi modelli della top 10 con una dinamica positiva, che la pone in un’ottima posizione per sottrarre la corona alla Volkswagen Golf.

La Golf, l’auto più amata d’Europa nel 2021, sta faticando a trovare la sua strada dal gennaio 2022, con un calo delle vendite di 1/3 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e, ad oggi, un modesto quarto posto per questo best-seller abituale.

Più di 23.000 registrazioni lo separano dalla 208, tanto che sembra quasi certo che non riuscirà a recuperare il ritardo. Per invertire la tendenza, la compatta di Wolfsburg dovrebbe essere in grado di superare il fratello T-Roc e l’inarrestabile Dacia Sandero, che sta guadagnando un altro posto nella gerarchia.

Si tratta di un piccolo fenomeno che sta nascendo in sordina, visto che bisogna tornare al 2006 per vedere una Golf – all’epoca di quinta generazione – espulsa dal trono da una Opel Astra. Tra le altre sorprese di questa top 10, notiamo l’assenza della Clio (quarta nella classifica generale del 2021) relegata al 16° posto. In effetti, non ci sono modelli Renault. Dello stesso gruppo, il marchio rumeno Dacia sta facendo molto meglio.

Oltre alla Sandero, la Duster beneficia del restyling ed è uno dei pochi modelli a progredire. L’Opel Corsa precede la Toyota Yaris, quest’ultima già sofferente nonostante la sua giovane età (è stata lanciata nel 2020); il suo derivato SUV, la Yaris Cross, non è nuovo a questo declino.