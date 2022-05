La prima Porsche elettrica da corsa arriva su strada

La prima Porsche elettrica da corsa sta per arrivare! Ebbene, la competizione è stata per decenni una parte essenziale del DNA di Porsche, tanto che sono state create serie Porsche in tutto il mondo, in particolare con la 911 GT3 Cup.

Ma come possiamo preparare il futuro di questo sport così speciale quando la transizione ecologica avviene sulla strada? In attesa che i carburanti sintetici si affermino un giorno (se mai lo faranno), Porsche si concentra su una tecnologia sempre più collaudata, ma non necessariamente adatta all’uso agonistico.

Le batterie pesano molto su un’auto elettrica e la loro presenza comporta vincoli importanti per queste macchine che devono essere agili e risparmiare sui materiali di consumo.

Tuttavia, Porsche ci sta ancora provando, e il concept Mission R non era solo un affare effimero: ecco la continuazione, già in fase avanzata.

La 718 Cayman GT4 ePerformance, la prima Porsche da corsa elettrica

State guardando il prototipo di sviluppo (avanzato) della prima Porsche elettrica per le corse dei clienti. Questa Porsche è molto speciale: innanzitutto non fa rumore. In secondo luogo (e questo è raro per una Porsche da corsa), è a trazione integrale! Porsche si è fatta carico dell’intera motorizzazione del concept, che consiste in due motori a magneti permanenti che sviluppano un totale di 1088 CV.

In condizioni normali, Porsche annuncia 612 CV disponibili in 30 minuti: un bel risultato, dovuto in particolare alle batterie da 900 V che possono resistere al peggio grazie al raffreddamento a olio condiviso con i due motori elettrici.

Si tratta di una soluzione che abbiamo già visto su alcune auto elettriche, ma che per il momento non è ancora molto diffusa. Questo è necessario per evitare che le batterie perdano potenza quando si scaricano, un problema ricorrente nella maggior parte delle auto elettriche.

Cosa riserva il futuro a questa Porsche elettrica? Il costruttore la presenterà al pubblico a Goodwood il 23 giugno, prima di intraprendere un tour mondiale all’insegna dell’ecologia. Purtroppo, Porsche non ha ancora fornito informazioni su un nuovo formato di gara per questa 718 Cayman GT4 ePerformance. Ma sarebbe veloce come una 992 GT3 Cup in pista! Nel frattempo, sono arrivate delle novità piuttosto interessanti anche sulla nuova Porsche 718 Spyder RS.