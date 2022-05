Prime informazioni sulla Porsche 718 Spyder RS

Come sapete, Porsche ha qualcosa per tutti, e la nuova Porsche 718 Spyder RS è davvero interessante. Che siate una famiglia, una coppia in cerca di evasione o uno sportivo che vuole un attrezzo per la pista, il costruttore tedesco ha sicuramente qualcosa che fa per voi.

Il clan degli appassionati di auto rigide, potenti ed esigenti è particolarmente ben servito con una gamma di vetture GT3, Touring, GTS e RS.

E non pensate che la Cayman GT4 RS, lanciata di recente, sia l’ultima creazione di Porsche, che ovviamente pensa al futuro. Il marchio tedesco sta infatti preparando la versione cabriolet, basata sulla Boxster Spyder.

Porsche 718 Spyder RS: una Boxster Spyder RS senza turbo

Porsche non ha resistito a lungo con la sua gamma 718, inizialmente offerta solo con quattro cilindri turbo invece dei sei cilindri delle generazioni precedenti.

Questa architettura è tornata rapidamente in auge, in particolare sulla 718 Spyder, prima di essere “democratizzata” con la Cayman GT4 e la GT4 RS. Ora è il momento di concludere con una 718 Spyder RS che presenta le stesse caratteristiche della sorella con tetto rigido, ma senza alcuni attributi stilistici molto radicali. Possiamo già vedere le ruote con dadi centrali, le grandi prese d’aria laterali per raffreddare il motore e i paraurti specifici.

Questa 718 Spyder RS dovrebbe essere particolarmente apprezzata dai clienti, in quanto è l’unica vettura Porsche in cui si può godere del suono del sei cilindri ad aspirazione naturale della 911 GT3 all’aria aperta! Una particolarità importante.

Per quanto riguarda la meccanica, anche se non abbiamo ancora le cifre, le sorprese dovrebbero essere poche. Il blocco da 500 CV della sorella maggiore sarà probabilmente ripreso e integrato nella posizione posteriore centrale, in combinazione con il cambio PDK. Una mini 911 GT3 cabrio a motore centrale che sarà un giocattolo molto esotico per Porsche, ma a un prezzo in cui si iniziano a trovare 991 GT3 nell’usato recente. La scelta sarà difficile.