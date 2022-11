L’addio della Honda NSX: in arrivo una supersportiva elettrica

Acura, il marchio premium di Honda per il Nord America, ha prodotto l’ultimo dei 350 esemplari previsti della NSX Type S. Questa edizione limitata, più potente del modello standard con i suoi 608 CV (+27 CV) e le sospensioni riviste, è entrata in produzione lo scorso gennaio per completare la carriera della supersportiva ibrida in grande stile.

Sotto la carrozzeria c’era ancora un V6 biturbo da 3,5 litri abbinato a tre motori elettrici e alla trazione integrale. Con la S-Type, la seconda generazione di Honda NSX fa l’inchino. Combinando prestazioni, tecnologia e versatilità come il suo predecessore degli anni ’90, la vettura giapponese assemblata negli Stati Uniti (a Marysville, Ohio) ha tuttavia avuto una carriera discreta, soprattutto a causa di una certa mancanza di immagine di fronte alla concorrenza europea.

L’addio della Honda NSX

È un eufemismo dire che la “vita” di questa NSX II è stata complicata, fin dall’inizio del progetto. Prevista per la prima volta alla fine degli anni 2000, poco dopo la dismissione della prima NSX nel 2002, questa seconda generazione avrebbe potuto adottare un’architettura a motore centrale. Ma questo lavoro è stato abbandonato a causa della crisi finanziaria del 2008, o meglio è stato reindirizzato per dare vita all’auto da corsa Honda HSV nel 2010.

Nel 2012, tuttavia, Honda presentò la concept car di quella che sarebbe diventata la seconda NSX, con motore centrale posteriore come il suo predecessore. Era equipaggiata con un motore V6 ad aspirazione naturale, già ibrido e abbinato alla trazione integrale. Lo sviluppo della vettura è stato lungo e laborioso. Nel corso dello sviluppo, la meccanica del concetto è stata sostituita da quella che conosciamo oggi, con il motore a sei cilindri che passa da una posizione trasversale a una longitudinale nel funzionamento.

E solo nel 2015 è stata presentata la NSX di serie. Ci è voluto un altro anno prima che venisse messa in vendita, con un prezzo iniziale di 181.500 euro, che la colloca tra una Nissan GT-R e una Porsche 911 Turbo S con prestazioni simili.

Un sostituto elettrico

Il numero esatto di Honda NSX di seconda generazione prodotte non è ancora stato reso noto. Tuttavia, secondo gli ultimi dati forniti da Honda, è probabile che sia di poco inferiore alle 3.000 unità per tutte le versioni. Quindi, anche nel suo segmento, è un modello raro. La Honda NSX avrà una progenie e sarà un’auto a emissioni zero. Honda ha annunciato lo sviluppo di un’auto sportiva elettrica “da vetrina” da lanciare entro il 2030.