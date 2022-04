Lamborghini ha già prodotto 20.000 Huracan

Arrivando nella gamma come un sostituto per la Gallardo, la Lamborghini Huracan ha venduto 20.000 unità dal suo lancio nel 2014. Una cifra colossale, soprattutto considerando che la Gallardo ha venduto 14.022 unità. È stata una Huracán STO, la versione stradale più estrema dell’auto sportiva con motore V10, a conquistare gli onori.

Sobria ma minacciosa nella sua livrea grigio opaco, è stata consegnata a un cliente di Monaco.

Negli 8 anni della sua carriera, ci sono state non meno di 7 diverse varianti della Huracán, senza contare i derivati convertibili Spyder. C’è la Huracán originale, la versione RWD a trazione posteriore, la Performante, la Huracán EVO e EVO RWD che sono simili a un grande restyling, la STO e recentemente la Tecnica.

E tutto questo senza contare le molteplici edizioni limitate e le serie speciali, o i modelli da corsa! Su strada, in ogni caso, sono chiaramente i coupé ad essere preferiti dai clienti.

Lamborghini Huracan: i coupé sono i più venduti

Infatti, le versioni hardtop rappresentano il 71% delle vendite totali! Il Regno Unito, un paese che ama le auto sportive, è il prossimo, seguito dalla Cina. E poiché comprare una Lamborghini è anche un atto di differenziazione sociale, non è sorprendente apprendere che dal lancio il 60% delle Huracán prodotte hanno beneficiato del servizio di personalizzazione Lamborghini Ad Personam.

Questo servizio permette di scegliere un colore raro da una tavolozza di più di 300 tonalità esclusive o anche di crearne uno personalizzato da un campione. Gli interni possono anche ricevere la loro dose di personalizzazione, dai colori ai materiali alla tappezzeria.

L’Urus non è lontana

Mentre la Huracán è attualmente il modello più venduto nella storia della Lamborghini, il SUV Urus è pronto a detronizzare il cugino dell’Audi R8. Nell’estate del 2021, il costruttore di Sant’Agata Bolognese celebrerà la 15.000esima Urus prodotta in soli tre anni. Ci sono tutte le possibilità che in pochi anni la Urus diventerà il best-seller di Lamborghini, tutti i modelli inclusi. Per quanto riguarda la progressiva elettrificazione della gamma, non dovrebbe sconvolgere troppo questo ordine stabilito, a meno che la prima Lamborghini elettrica nella storia faccia una sorpresa.