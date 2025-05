La personalizzazione come filosofia

Negli ultimi anni, Lamborghini ha elevato il concetto di personalizzazione a nuovi livelli con il suo programma Ad Personam. Questo servizio esclusivo consente ai clienti di andare oltre il tradizionale configuratore, offrendo la possibilità di scegliere combinazioni uniche di colori, materiali e finiture. Ogni vettura diventa così un’opera d’arte su misura, riflettendo la personalità e il gusto del proprietario. La Lamborghini Revuelto, l’ultima supercar della casa automobilistica, è un esempio lampante di questa filosofia, con una personalizzazione che lascia senza parole.

Il fascino del Verde Agave

Uno dei recenti capolavori realizzati attraverso il programma Ad Personam è la Lamborghini Revuelto di un cliente dei Paesi Bassi, caratterizzata da una verniciatura innovativa chiamata Verde Agave. Questa tinta cangiante, sviluppata direttamente da Lamborghini, è in grado di cambiare colore a seconda dell’angolazione e della luce. Da blu a giallo, da viola a sfumature intermedie, la carrozzeria sembra quasi ricoperta da un arcobaleno, un effetto visivo mai visto prima nel mondo delle supercar. La scelta di questa vernice non è solo una questione estetica, ma rappresenta un vero e proprio statement di esclusività e innovazione.

Dettagli che fanno la differenza

Oltre alla verniciatura straordinaria, il proprietario della Revuelto ha optato per una serie di dettagli che arricchiscono ulteriormente l’estetica dell’auto. La carrozzeria è protetta da una pellicola trasparente (PPF) per preservare la finitura, mentre gli esterni sono completati da cerchi neri lucidi da 20 e 21 pollici e inserti in fibra di carbonio. Anche il logo posteriore è stato personalizzato in nero opaco, conferendo un tocco di eleganza e sportività. Gli interni, sebbene meno audaci, non sono da meno: cinture di sicurezza Verde Fauns, sedili e console centrale in Verde Lime, e una plancia arricchita da cuciture a contrasto e inserti in fibra di carbonio. Ogni dettaglio è stato pensato per creare un ambiente esclusivo e raffinato.

Un investimento da sogno

Il prezzo di questa supercar unica è di 859.950 euro, un investimento che riflette non solo la qualità e l’artigianalità di Lamborghini, ma anche la rarità di una personalizzazione così elaborata. La Revuelto in Verde Agave è attualmente in vendita, e gli appassionati possono trovare l’annuncio completo sul sito di Lamborghini Rotterdam. Possedere un’auto del genere non è solo una questione di prestazioni, ma un’esperienza che unisce passione, design e innovazione.