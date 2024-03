E' meglio lavare l'auto a mano o all'autolavaggio, in questo articolo proviamo a risolvere l'annoso quesito.

Il lavaggio dell’automobile è sempre un argomento delicato dato che ognuno di noi ha il proprio modo di farlo e le proprie convinzioni in merito a quale sia il metodo corretto per ottenere un buon risultato. In questo articolo vediamo se è meglio lavare l’auto a mano o all’autolavaggio.

È meglio lavare l’auto a mano o all’autolavaggio?

Solitamente il modo migliore di lavare un’automobile è a mano dato che se si ha spazio e tempo da dedicare a questa attività e se si utilizzano anche prodotti di qualità il risultato è praticamente eccellente.

Lavando l’auto a mano si può fare maggiormente attenzione ai dettagli della macchina e farla splendere in ogni suo aspetto. Tuttavia spesso questo non è possibile e ci si dedica il minimo indispensabile andando a lavarla all’autolavaggio.

Il lavaggio all’autolavaggio è decisamente più sbrigativo ma non tiene cura di molti aspetti dell’auto e se le spazzole non sono manutenute correttamente, come spesso capita, si rischiano danni alla vernice che devono poi essere riparati spendendo denaro.

Cosa fare se si può andare solo all’autolavaggio?

La carrozzeria si può comunque trattare dopo che si è andati all’autolavaggio esistono infatti in commercio prodotti in grado di dare brillantezza e lucentezza alla carrozzeria della macchina dopo che questa è stata lavata.

In questo modo l’auto tornerà ad essere in ottime condizioni e non si vedranno più quei fastidiosi swirl che capitano quando i rulli vanno a contatto con la carrozzeria.

Un altro modo è quello di effettuare un lavaggio più costoso, gli autolavaggi hanno diversi programmi e per avere un buon risultato si può optare per la via di mezzo che offre il giusto compromesso in termini di risultato finale.

In ogni caso quello che conta è effettuare un lavaggio dell’auto almeno due volte all’anno, a seconda dell’utilizzo del veicolo.