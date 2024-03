Il nuovo concept Audi Activesphere è stato presentato prima del suo debutto ufficiale, previsto per il 26 gennaio 2023. È l’ultimo dei quattro nuovi concept elettrici di Audi, tutti incentrati sulla tecnologia di guida autonoma. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito, a partire dal prezzo.

Audi Activesphere: prezzo, caratteristiche, design, motori e uscita

le immagini teaser non rivelano molto dell’aspetto della nuova Audi Activesphere, ma si può scommettere che sarà fortemente ispirata alle altre concept Sphere. Si intravedono i fari sottili, che sembrano simili a quelli delle concept Skysphere e Grandsphere, e sembra che abbia una linea del tetto sportiva e slanciata.

Sulla fiancata si notano anche delle enormi ruote avvolte da pneumatici da fuoristrada, di cui parleremo tra poco. Audi ha rilasciato un altro teaser, ma questo è ancora meno dettagliato. Si possono vedere alcuni sci sul tetto, che sottolineano l’atmosfera di stile di vita robusto dell’Activesphere. La vettura presenta anche un tetto panoramico in vetro e alcuni loghi Audi retroilluminati.

Audi non ha ancora confermato alcun dettaglio specifico per l’Activesphere, ma è probabile che utilizzi gli stessi componenti delle concept Grandsphere e Urbansphere. Ciò significa che probabilmente avrà un doppio motore con trazione integrale e potrebbe avere fino a 700 CV e 900 Nm di coppia.

L’Activesphere è orientata alle capacità fuoristradistiche, da cui i grossi pneumatici. Tuttavia, come le altre concept Sphere, è probabile che abbia anche una capacità di guida autonoma.

Non sono ancora state rivelate informazioni specifiche sulla batteria, ma potrebbe utilizzare la stessa unità da 120 kWh della Grandsphere e della Urbansphere. Ciò significherebbe un’autonomia di circa 740 km.

Prezzo e data di uscita della nuova Audi Activesphere

Il concept Audi Activesphere è stato svelato ufficialmente il 26 gennaio del 2023, ma Audi non ha ancora intenzione di metterlo in produzione.

Per quanto riguarda il prezzo non ci sono notizie certe: ciò che sappiamo è che dovrebbe superare i 100.000 euro per la versione base.

Se da questo concept nascerà una futura vettura di serie, non aspettatevi che appaia prima del 2025.

