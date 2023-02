Curiosi di sapere quali siano le auto di Al Bano? Il cantante pugliese ha da sempre nutrito un grande amore per il mondo automobilistico, ma la sua semplicità si nota anche nel suo stile di vita generale.

Ecco alcune curiosità in merito.

Le auto di Al Bano: ecco cosa guida il cantante pugliese

Non si tratta di un’auto nuova, anzi, di un veicolo rimasto fermo per molto tempo e che Al Bano ha deciso di riportare in vita per prendersene cura.

Ci riferiamo nello specifico alla Range Rover 2.5 TD, posseduta dal 1993. Questo modello, quindi, è decisamente vecchio e non in ottime condizioni.

Al Bano la acquistò insieme alla ex moglie Romina Power, quindi si tratta di un’auto rigorosamente vintage e ricca di ricordi straordinari.

Al bano stesso ha affermato di aver utilizzato questa Range Rover per spostarsi in tournée, quindi ha giocato un ruolo essenziale durante la sua carriera.

L’auto era in condizioni pietose

“Quando io e Romina ci siamo separati, lei ha voluto la Range. Quest’auto però è stata lasciata ferma all’aperto per molti anni, e si era ridotta in condizioni pietose”, ha dichiarato il cantante.

Il suo amico Dimitri lo ha poi convinto a farla restaurare, ovviamente con il consenso di Romina!

La carriera di Al Bano

Con una carriera che ha attraversato cinque decenni, Al Bano è diventato una vera icona della musica italiana e un simbolo della cultura popolare del paese.

Nato nel 1943 a Cellino San Marco, in Puglia, Al Bano ha iniziato la sua carriera musicale alla fine degli anni ’60, e da allora ha pubblicato numerosi album e singoli di successo, ottenendo un grande riconoscimento sia in Italia che all’estero.

